Manfaatkan Insentif PPN, Wish for Home SML Kantongi Rp 210 Miliar

Selasa, 9 Maret 2021 | 20:27 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Program Wish for Home yang diluncurkan oleh Sinar Mas Land dalam dua hari berhasil meraih penjualan sebanyak Rp 210 miliar, Selasa, 9 Maret 2021. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Program Wish for Home yang diluncurkan oleh Sinar Mas Land dalam dua hari berhasil meraih penjualan sebanyak Rp 210 miliar.

Managing Director Sinar Mas Land, Alim Gunadi, mengatakan, Wish for Home merupakan program penjualan terbaru SML untuk memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat yang ingin membeli hunian, dalam menyambut kebijakan pemerintah berupa keringanan pajak pertambahan nilai (PPN).

"Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang mempercayakan pembelian rumah, apartemen, ruko, kios, dan kavling milik Sinar Mas Land. Sekarang memang waktu yang tepat membeli properti karena didukung kebijakan keringanan PPN sehingga memudahkan masyarakat memiliki hunian,” kata Alim Gunadi, dalam keterangan pers, Selasa (9/3/2021).

Menurut Alim Gunadi, program tersebut berlangsung hingga akhir tahun ini dan dibagi menjadi tiga periode yaitu 6 Maret-30 Juni, 1 Juli-30 September, dan 1 Oktober-31 Desember. Besaran promo paling tinggi ditawarkan pada periode pertama selama 6 Maret-30 Juni dan semakin berkurang dalam periode selanjutnya.

Tercatat, ada 107 unit yang terjual dalam dua hari setelah peluncuran Wish for Home. Sejumlah klaster telah sold out antara lain Aure, Amata, Savia Park, dan Visana yang terdapat di BSD City. Selain itu, klaster Nebraska di Kota Wisata (Cibubur) dan Da Vinci di Legenda Wisata (Cibubur).

Sumber: BeritaSatu.com