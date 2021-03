The Westin Surabaya Perkenalkan Ballroom & Convention Center Terbesar di Jatim

Selasa, 9 Maret 2021 | 22:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - The Westin Surabaya memperkenalkan ballroom seluas 3.600 meter persegi, sekaligus merupakan ruang pertemuan dan convention center terbesar di Jawa Timur (Jatim).

Hotel ini memiliki total ruang pertemuan seluas 9.000 meter persegi, yang terdiri dari Grand Ballroom dan 18 ruang serbaguna modern dan fleksibel dengan total kapasitas lebih dari 3.100 orang. Ruangan ini sesuai dengan kebutuhan meeting dan virtual di era normal baru.

Seluruh ruangan dapat disesuaikan menjadi delapan pengaturan, mulai dari classic theatre, pengaturan ruang kelas, hingga u-shape dan hollow-square. Hotel ini juga dilengkapi dengan berbagai peralatan dan kebutuhan teknologi pendukung, seperti konferensi video, telekonferensi, dan paket streaming langsung.

"Kami mengusung fasilitas yang adaptif, dengan Grand Ballroom dan ruang pertemuan yang luas dan tanpa pilar, sehingga ideal untuk pertemuan dengan jarak sosial. Kami juga menyediakan pilihan outdoor seperti patio dan pool deck, untuk berbagai ukuran pertemuan dan fungsi," ujar Alamsyah Jo, Complex General Manager The Westin Surabaya & Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah.

Berkat lokasinya yang strategis di area Pakuwon Superblock, The Westin Surabaya juga dikelilingi oleh berbagai atraksi lokal yang menarik, seperti pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia, Pakuwon Mall, Pakuwon Golf & Family Club (PGFC), serta Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah. Lokasinya yang dekat dengan PGFC juga memberikan fleksibilitas lebih bagi penyelenggara acara dalam melangsungkan acaranya di beberapa area lain yang sesuai dengan tema dan kebutuhan.

Hotel ini juga menyediakan akses yang eksklusif. Tempat parkir yang disajikan berkapasitas 1.500 kendaraan, dengan enam elevator menuju Westin Grand Ballroom dan area lobi eksklusif.

Keunggulan lain yang diusung oleh fasilitas meeting di The Westin Surabaya ialah responsibility, berkat dukungan hotel terhadap berbagai program sosial untuk masyarakat. Misalnya, dalam memfasilitasi inisiatif CSR perusahaan, The Westin Surabaya dapat menghubungkan perusahaan dan penyelenggara acara dengan yayasan setempat untuk aktivitas sosial tertentu.

The Westin Surabaya juga menerapkan protokol kesehatan dan desinfeksi area publik, pengaturan area dan meja depan yang dipartisi, serta jalur layanan makanan dan minuman yang diatur berjarak sosial, selain penyediaan perlengkapan sanitasi, pemeriksaan suhu, serta opsi elektronik non-kontak untuk pendaftaran, pembayaran, serta layanan makan di kamar.

