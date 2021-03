Tensi Timur Tengah Mereda, Harga Minyak Turun ke US$ 68

Rabu, 10 Maret 2021 | 07:44 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun ke US$ 68 per barel pada penutupan perdagangan Selasa (9/3/2021), setelah ketegangan di Arab Saudi sempat mendorong emas hitam tersebut menembus US$ 70 per barel.

Harga minyak mentah jenis Brent turun 1,06% ke US$ 67,52 per barel, setelah sempat menembus US$ 71,38 per barel pada hari Senin lalu. Sementara WTI turun 1,6% ke US$ 64,01 per barel.

Harga minyak mentah dunia jenis Brent sempat menembus level US$ 70 per barel pada perdagangan Senin (8/3/2021), sebelum ditutup melemah, setelah Yaman melancarkan serangan bom ke fasilitas minyak Arab Saudi. Juru bicara Arab Saudi mengatakan tidak ada korban jiwa ataupun kerusakan material dalam serangan tersebut. Arab Saudi mengatakan mereka berhasil menangkis peluru kendali.

Yahya Sare'e, juru bicara Hutsi Yaman, mengatakan pihaknya bertanggung jawab atas serangan yang menggunakan 14 drone dan delapan rudal. Oleh sejumlah kalangan, perang saudara di Yaman disebut sebagai perang proxy antara Iran dengan Arab Saudi.

Badai Salju di Texas, AS dua minggu lalu memaksa sejumlah kilang minyak menghentikan operasi. Akibatnya, persediaan minyak saat ini bakal berkurang. Menguatnya nilai tukar dolar juga membuat permintaan minyak berkurang.

RUU Stimulus Covid-19 AS sebesar US$ 1,9 triliun diperkirakan akan disahkan pekan ini. Hal ini dapat mendorong kenaikan harga minyak karena roda perekonomian mulai bergerak lagi.

