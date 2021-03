Ikuti Wall Street, Bursa Asia Dibuka Menguat

Rabu, 10 Maret 2021 | 08:46 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini, Rabu (10/3/2021). Paket Stimulus Covid-19 AS akan disahkan segera.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,16%, Indeks Komposit Shanghai naik 0,91%, Hang Seng Hong Kong naik 1,68%, ASX 200 Australia turun 0,05%, Kospi Korsel naik 0,74%.

RUU Stimulus Covid-19 sebesar US$ 1,9 triliun masih menjadi sentimen yang mendorong akumulasi saham-saham terkait pemulihan ekonomi. RUU ini diperkirakan akan disahkan DPR pada hari Rabu dan ditandatangani Presiden Joe Biden sebelum akhir pekan.

Indeks acuan Wall Street ditutup menguat pada penutupan perdagangan Selasa (9/3/2021). Menurunnya yield obligasi membuat investor kembali mengakumulasi saham teknologi.

Nasdaq naik 3,69%, S&P 500 naik 1,42%, dan Dow Jones naik 0,1%.

Harga minyak mentah dunia turun ke US$ 68 per barel pada penutupan perdagangan Selasa (9/3/2021), setelah ketegangan di Arab Saudi sempat mendorong emas hitam tersebut menembus US$ 70 per barel.

Harga minyak mentah jenis Brent turun 1,06% ke US$ 67,52 per barel, setelah sempat menembus US$ 71,38 per barel pada hari Senin lalu. Sementara WTI turun 1,6% ke US$ 64,01 per barel.

Sumber: CNBC.com