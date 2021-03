Momentum Reli Hilang, Bursa Eropa Dibuka Melemah

Rabu, 10 Maret 2021 | 15:04 WIB

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa dibuka melemah pada Rabu (10/3/2021) karena pasar kehilangan momentum relil di awal minggu.

FTSE London dibuka melemah 42 poin pada 6.698, DAX Jerman turun 50 poin ke 14.409, CAC 40 Prancis melemah 15 poin ke 5.915 dan FTSE MIB Italia 79 poin lebih rendah pada 23.731, menurut IG.

Bursa global memantau pengesahan stimulus bantuan Covid-19 di Amerika Serikat (AS) minggu ini. Partai Demokrat di DPR AS akan meloloskan RUU bantuan virus corona senilai US$ 1,9 triliun pada Rabu sehingga Presiden Joe Biden dapat menandatanganinya pada akhir pekan.

Undang-undang tersebut memperpanjang tunjangan pengangguran US$ 300 per minggu dan program memperluas bantuan pengangguran ke jutaan lebih orang Amerika hingga 6 September.

Bursa Asia-Pasifik kehilangan momentum pada hari Rabu, dengan indeks utama di Australia, Jepang dan Korea Selatan berjuang untuk mempertahankan kenaikan sebelumnya.

Kembali ke Eropa, kinerja emiten datang dari LEGO, Adidas, Inditex, Geberit, Just Eat, G4S, National Express, The Restaurant Group, Balfour Beatty dan Foxtons.

Sementara data ekonomi adalah rilis keluaran industri Belanda pada Januari dan data industri Yunani Januari.

