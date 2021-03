Haru Koesmahargyo Resmi Ditunjuk Jadi Dirut BTN

Rabu, 10 Maret 2021 | 15:14 WIB

Oleh : Nida Sahara, Imam Muzakir / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyetujui pengangkatan Haru Koesmahargyo sebagai direktur utama BTN menggantikan Pahala Nugraha Mansury yang diangkat sebagai Wakil Menteri BUMN I oleh Presiden Joko Widodo.

Posisi Pahala Nugraha Mansury juga menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kesehatan yang dipilih Presiden. Haru adalah bankir kawakan yang telah lama berkarir di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Posisi terakhirnya adalah direktur keuangan BRI sejak 2015 hingga diberhentikan melalui RUSP Luar Biasa (RUPSLB) BRI pada 21 Januari 2021 lalu.

BACA JUGA Jelang RUPST BTN, Ini Harapan Pelaku Bisnis Properti

Bermula pada 2009-2011, Haru mengawali karirnya di BRI sebagai kepala Desk Hubungan Investor Divisi Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat BRI. Lalu, bankir kelahiran Jakarta pada 16 April 1966 ini menjabat sebagai general manager Kantor Cabang Luar Negeri New York BRI pada 2011-2014. Kemudian, Haru kembali ke kantor pusat BRI sebagai kepala Divisi Treasury pada 2014-2015 dan diangkat menjadi Direktur Keuangan pada 2015.

Haru mengenyam pendidikan Teknik Industri Pertanian di Universitas Brawijaya, Malang, lalu melanjutkan studi magister di Investment Banking Emory University, USA.

Sementara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, optimistis target bisnis yang ditetapkan untuk tahun 2021 akan tercapai didukung jajaran direksi yang ditetapkan lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pada 2021, emiten bersandi saham BBTN ini membidik laba bersih naik ke Rp 2,5 triliun-Rp 2,8 triliun.

BACA JUGA BTN: Relaksasi Properti Percepat Pembangunan Perumahan di Daerah

Corporate Secretary Bank BTN Ari Kurniaman mengatakan perseroan tetap optimistis dapat mencapai target bisnis di tahun ini ditopang manajemen yang solid. “Kami juga tetap optimistis mampu meraih posisi sebagai The Best Mortgage Bank in Southeast Asia in 2025 didukung infrastruktur perumahan yang kuat dan inovasi yang terus kami lakukan sehingga dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia memiliki hunian yang terjangkau dengan mudah,” jelas Ari di Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Beberapa target kinerja keuangan yang juga ditetapkan Bank BTN di tahun kerbau logam ini yakni kredit dan pembiayaan dibidik naik sebesar 7%-9%. Dana Pihak Ketiga (DPK) ditargetkan berada dalam pertumbuhan yang sejajar dengan kredit atau dikisaran 7%-9%.

Berikut susunan Komisaris dan Direksi baru BTN:

Komisaris

Komisaris Utama : Chandra Hamzah

Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Iqbal Latanro

Komisaris : Eko Djoeli Heripoerwanto

Komisaris : Heru Budi Hartono

Komisaris : Andin Hadiyanto

Komisaris : Armand Bachtiar Arief

Komisaris Independen : Ahdi Jumhari Luddin

Direksi

Direktur Utama : Haru Koesmahargyo

Wakil Direktur Utama : Nixon LP Napitupulu

Direktur Consumer and Commercial Lending : Hirwandi Gafar

Direktur Finance, Planning, and Treasury : Nofry Rony Poetra

Direktur Compliance and Legal : Eko Waluyo

Direktur Wholesale Risk and Asset Management : Elisabeth Novie Riswanti

Direktur Operation, IT, and Digital Banking : Andi Nirwoto

Direktur Distribution and Retail Funding : Jasmin

Direktur Risk Management and Transformation : Setiyo Wibowo

Sumber: BeritaSatu.com