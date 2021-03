Wall Street Menguat, Dow Jones Tembus Rekor

Kamis, 11 Maret 2021 | 06:40 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Dow Jones Industrial Average mencetak rekor baru pada penutupan perdagangan di Wall Street, Rabu (10/3/2021), berkat menurunnya imbal hasil obligasi dan sentimen stimulus Covid-19.

Dow Jones Industrial Average naik 1,46% ke 32.297, S&P 500 naik 0,6% ke 3.898,8, dan Nasdaq turun 0,04% ke 13.068,83. Indeks saham-saham lapis dua Russell 2000 juga naik 1,8% seiring aksi borong investor ke saham-saham murah.

Demokrat di DPR AS meloloskan RUU stimulus Covid-19 senilai US$ 1,9 triliun pada hari Rabu, dan Presiden Joe Biden diperkirakan akan menandatangani RUU itu pada hari Jumat. Biden menyebut bantuan tunai sebesar US$ 1.400 per kepala akan mulai diberikan bulan ini.

Saham-saham cyclical atau terkait pemulihan ekonomi menjadi penggerak bursa. Sektor energi S&P 500 naik 2,6%, sehingga gain year to date mencapai 39% lebih. Sektor industri, material, dan finansial menguat di atas 1%.

Yield Treasury AS 10 tahun turun 2 basis poin ke 1,52%, setelah sempat menyentuh level tertinggi 1,6% pada Senin lalu.

Kementerian Tenaga Kerja mengatakan inflasi naik 0,4% di bulan Februari dan secara tahunan inflasi naik 1,7%, sesuai dengan ekspektasi analis.

Sumber: CNBC.com