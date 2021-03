OECD Revisi ke Atas Pertumbuhan Ekonomi Dorong Naiknya Harga Minyak

Kamis, 11 Maret 2021 | 06:53 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia menguat pada perdagangan Rabu (10/3/2021) di tengah-tengah meningkatnya persediaan di Texas, AS. Potensi pemulihan ekonomi yang diproyeksikan OECD juga menjadi katalis pendorong harga.

Harga minyak mentah Brent naik 0,56% ke US$ 67,9 per barel, sedangkan harga West Texas Intermediate naik 0,67% ke US$ 64,44 per barel.

Stok minyak naik 13,8 juta barel pekan lalu, di atas prakiraan 816.000 barel. Stok minyak tetap tinggi meskipun pertengahan Februari lalu, badai salju di Texas memaksa kilang-kilang menghentikan produksi. Menurut pada pengamat, kilang-kilang beroperasi kembali lebih cepat sehingga stok minyak naik.

Produksi minyak mentah naik ke 10,9 juta barel per hari, sementara tingkat utilisasi naik 13 persentase poin, tetapi kapasitas produksi masih di kisaran 69%, di bawah rata-rata musiman.

OECD memperkirakan perekonomian global akan pulih dari pandemi dan tumbuh 5,6% tahun ini dan 4% tahun berikutnya. Proyeksi OECD sebelumnya adalah pertumbuhan 4,2% tahun ini.

BACA JUGA Wall Street Menguat, Dow Jones Tembus Rekor

Sumber: CNBC.com