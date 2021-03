Bursa Asia Pagi Ini Dibuka Bervariasi

Kamis, 11 Maret 2021 | 08:37 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka beragam pada awal perdagangan hari ini, Kamis (11/3/2021). Sebelumnya, Wall Street ditutup menguat berkat sentimen stimulus Covid-19.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,27%, S&P/ASX 200 turun 0,51%, Kospi naik 1,28%.

Di Bursa Australia, saham-saham perusahaan tambang besar mengalami tekanan jual. Rio Tinto turun 1,23%, Fortescue minus 1,77%, dan BHP anjlok 2,73%.

Di Korea Selatan, Samsung naik 1,11%, SK Hynix naik 3,38%, LG Electronics naik 2,46%.

Kongres Amerika Serikat akhirnya mengesahkan paket bantuan ekonomi senilai US$ 1,9 triliun (Rp 27.373 triliun) untuk meredam dampak pandemik Covid-19, Rabu (10/3/2021) malam waktu setempat atau Kamis WIB.

DPR menerima paket tersebut setelah dilakukan pemungutan suara dengan hasil 220 banding 211, tanpa ada satu pun anggota Partai Republik yang mendukung.

Presiden Joe Biden diperkirakan akan menandatangani RUU itu pada hari Jumat. Biden menyebut bantuan tunai sebesar US$ 1.400 per kepala akan mulai diberikan bulan ini.

Dow Jones Industrial Average naik 1,46% ke 32.297, S&P 500 naik 0,6% ke 3.898,8, dan Nasdaq turun 0,04% ke 13.068,83. Indeks saham-saham lapis dua Russell 2000 juga naik 1,8% seiring aksi borong investor ke saham-saham murah.

Harga minyak mentah dunia menguat pada perdagangan Rabu (10/3/2021) di tengah-tengah meningkatnya persediaan di Texas, AS. Potensi pemulihan ekonomi yang diproyeksikan OECD juga menjadi katalis pendorong harga.

Harga minyak mentah Brent naik 0,56% ke US$ 67,9 per barel, sedangkan harga West Texas Intermediate naik 0,67% ke US$ 64,44 per barel.

Sumber: CNBC.com