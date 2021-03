Biden Bagi-bagi Cek US$ 1.400, Wall Street Melesat

Jumat, 12 Maret 2021 | 06:23 WIB

New York, Beritasatu.com - Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Kamis (11/3/2021). Indeks S&P 500 mengukir rekor baru seiring dengan ditandatanganinya Rancangan Undang-Undang Stimulus Covid-19 menjadi undang-undang.

Dow Jones Industrial Average naik 0,58% ke 32.485,59, S&P 500 naik 1,04% ke 3.939,34, Nasdaq naik 2,52% ke 13.398,67.

Sektor teknologi kembali menjadi incaran investor setelah kenaikan yield obligasi mulai melandai. Yield Treasury 10 tahun stagnan di 1,52% pada Kamis, setelah sempat menyentuh level tertingginya 1,6% pada hari Senin.

Saham Tesla naik 4,7%, sementara Apple, Facebook, Alphabet, dan Netflix masing-masing naik 3% lebih. Produsen cip komputer Nvidia dan AMD naik di atas 4% dan Xilinx melesat 6,2%.

Presiden AS Joe Biden menandatangani paket stimulus Covid-19 senilai US$ 1,9 triliun pada hari Kamis. Dengan demikian, mayoritas warga AS akan mendapatkan bantuan tunai US$ 1.400 (Rp 20 juta) per individu. Stimulus juga mengalokasikan US$ 20 miliar untuk vaksinasi, US$ 350 untuk negara bagian dan pemerintahan lokal. Gedung Putih mengatakan bantuan tunai akan ditransfer ke rekening bank mulai akhir pekan ini.

Sentimen stimulus telah mendorong sektor-sektor terkait pemulihan ekonomi, seperti energi. Sektor energi dalam S&P 500 sejauh ini sudah menguat 40%.

Dari sentimen data ekonomi, Kementerian Tenaga Kerja AS mengatakan pengangguran bertambah 712.000 selama pekan lalu, di bawah estimasi survei Dow Jones sebesar 725.000.

