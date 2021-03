Harga Minyak Mentah Dunia Menguat Ditopang Sentimen Pemulihan Ekonomi

Jumat, 12 Maret 2021 | 06:38 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia menguat pada penutupan perdagangan Kamis (11/3/2021). Sentimen pemulihan ekonomi dan turunnya stok BBM AS menjadi katalis harga.

Harga minyak mentah Brent untuk kontrak Mei naik 2,34% ke US$ 69,46 per barel, sementara WTI untuk kontrak April naik 2,45% ke US$ 66,02 per barel.

Menurut data Energy Information Administration (EIA), stok BBM AS turun sebesar 11,9 juta barel ke 231,6 juta barel pekan lalu. Penurunan ini lebih tajam dibanding perkiraan sebelumnya sebesar 3,5 juta barel.

Sementara stok minyak mentah naik 13,8 juta barel -di atas prakiraan 816.000 barel- ke 498,4 juta barel pekan lalu. Stok minyak tetap tinggi meskipun pertengahan Februari lalu, badai salju di Texas memaksa kilang-kilang menghentikan produksi. Menurut pada pengamat, kilang-kilang beroperasi kembali lebih cepat sehingga stok minyak naik.

Presiden AS Joe Biden menandatangani paket stimulus Covid-19 senilai US$ 1,9 triliun pada hari Kamis. Dengan demikian, mayoritas warga AS akan mendapatkan bantuan tunai US$ 1.400 (Rp 20 juta) per individu. Stimulus juga mengalokasikan US$ 20 miliar untuk vaksinasi, US$ 350 untuk negara bagian dan pemerintahan lokal. Gedung Putih mengatakan bantuan tunai akan ditransfer ke rekening bank mulai akhir pekan ini.

Kementerian Luar Neger Arab Saudi pada Rabu lalu mengatakan Kerajaan Arab Saudi akan mengambil langkah tegas dalam melindungi fasilitas pengolahan minyaknya dari serangan militer Hutsi Yaman. Hari Minggu lalu, Yaman melancarkan serangan terhadap kilang minyak Saudi Aramco menggunakan drone dan rudal, tetapi tidak ada korban jiwa dan materi.

OECD memperkirakan perekonomian global akan pulih dari pandemi dan tumbuh 5,6% tahun ini dan 4% tahun berikutnya. Proyeksi OECD sebelumnya adalah pertumbuhan 4,2% tahun ini.

Sumber: CNBC.com