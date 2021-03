Lanjutkan Tren Positif Wall Street, Bursa Asia Dibuka Menguat

Jumat, 12 Maret 2021 | 08:36 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pada perdagangan Jumat (12/3/2021), seiring dengan menguatnya Wall Street pada penutupan semalam.

Indeks Nikkei 225 Tokyo naik 0,47%, S&P/ASX 200 Australia naik 0,94%, Kospi Korea Selatan naik 1,49%.

Menguatnya sektor teknologi di AS menular ke Asia. Di Korsel, Samsung naik 1,22%, SK Hynix naik 2,92%, LG Electronics naik 3,05%.

Presiden AS Joe Biden menandatangani paket stimulus Covid-19 senilai US$ 1,9 triliun pada hari Kamis. Dengan demikian, mayoritas warga AS akan mendapatkan bantuan tunai US$ 1.400 (Rp 20 juta) per individu. Stimulus juga mengalokasikan US$ 20 miliar untuk vaksinasi, US$ 350 untuk negara bagian dan pemerintahan lokal. Gedung Putih mengatakan bantuan tunai akan ditransfer ke rekening bank mulai akhir pekan ini.

Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Kamis (11/3/2021). Indeks S&P 500 mengukir rekor baru seiring dengan ditandatanganinya Rancangan Undang-Undang Stimulus Covid-19 menjadi undang-undang.

Dow Jones Industrial Average naik 0,58% ke 32.485,59, S&P 500 naik 1,04% ke 3.939,34, Nasdaq naik 2,52% ke 13.398,67.

Bank Sentral Eropa mengatakan akan menambah program pembelian obligasi pada triwulan berikut. Yield obligasi Eropa perlahan menguat seiring dengan menguatnya obligasi pemerintah AS.

Harga minyak mentah dunia menguat pada penutupan perdagangan Kamis (11/3/2021). Sentimen pemulihan ekonomi dan turunnya stok BBM AS menjadi katalis harga.

Harga minyak mentah Brent untuk kontrak Mei naik 2,34% ke US$ 69,46 per barel, sementara WTI untuk kontrak April naik 2,45% ke US$ 66,02 per barel.

Sumber: CNBC.com