Menkeu: Pengembangan Ekonomi Syariah Perlu Dukungan Dunia Pendidikan

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam peresmian Center for Sharia Finance and Digital Economy (Shafiec) yang digagas Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, Jumat, 12 Maret 2021. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh ekosistem agar bekerja sama di dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk dunia pendidikan. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi syariah di dunia.

Dalam The State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report yang dirilis lembaga research Dinar Standard pada akhir 2020 lalu, Indonesia berada di peringkat ke-4 atau naik kelas dari peringkat ke-5 tahun 2019 atau peringkat ke- 10 di tahun 2018.

Diungkapkan Menkeu, salah satu indikator yang diukur dalam SGIE report adalah Islamic finance. Untuk indikator ini, Indonesia berhasil melompat ke peringkat ke-2. Laporan ini mengulas perkembangan sektor keuangan syariah di 135 negara dengan mempertimbangkan lima indikator yaitu quantitative development, knowledge, governance, corporate social responsibility, dan awareness.

“Ini adalah indikator yang hanya bisa diperbaiki apabila seluruh ekosistem bekerja sama, termasuk dunia pendidikan,” kata Sri Mulyani dalam peresmian Center for Sharia Finance and Digital Economy (Shafiec) yang digagas Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, Jumat (12/3/2021).

Karenanya, Menkeu menyambut baik langkah UNU yang akan terus masuk dan mengembangkan ekonomi serta keuangan syariah dengan penekanan pada ekonomi digital melalui inisiatif Shafiec. Menkeu juga berharap Shafiec dapat turut berkontribusi di dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan berbagai kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi yang memahami dinamika global dan perubahan teknologi, namun tetap mengacu pada nilai-nilai islami yaitu keadilan, kejujuran, integritas, dan kompetensi atau profesionalisme.

“Saya juga berharap seluruh komponen bangsa dapat melakukan inisiatif yang sama seperti yang dilakukan oleh UNU. Terus berkarya dan saling bersinergi, membangun kesejahteraan masyarakat kita dengan nilai-nilai yang baik dan terus memanfaatkan teknologi secara benar,” kata Sri Mulyani.

Rektor UNU Yogyakarta, Purwo Santoso menyampaikan, pendirian Shafiec merupakan upaya UNU Yogyakarta untuk memaksimalkan potensi keuangan syariah dan ekonomi digital di Indonesia, dan juga untuk memfasilitasi lahirnya kolaborasi dalam pengembangan ekonomi syariah.

“Keberadaan Shafiec diharapkan akan menjadi titik temu antara dunia pendidikan tinggi, industri dan umat. Shafiec diharapkan dapat memfasilitasi lahirnya aneka kolaborasi strategis,” kata Purwo Santoso.

