Merger Tiga Bank Syariah Buat Saham BRIS Melesat

Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk yang merupakan hasil merger PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS)

telah resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. Di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan ini memiliki kode saham BRIS dengan harga yang terus melesat.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Hery Gunardi menyampaikan, market capitalization (market cap) Bank Syariah Indonesia saat ini juga sudah melebihi Rp 100 triliun, sehingga BSI kini masuk dalam daftar emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia dengan kapitalisasi pasar di atas Rp 100 triliun.

“BRIS melakukan IPO tahun 2018 lalu dengan harga saham sekitar Rp 510 per lembar. Kemudian pada 10 Maret 2021 lalu sudah mencapai sekitar Rp 2.570, bahkan pernah di atas Rp 3.000 per lembar saham,” kata Herry Gunadi dalam acara peresmian Center for Sharia Finance and Digital Economy (Shafiec) yang digagas Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, Jumat (12/3/2021).

Herry melihat capaian angka ini merupakan berkah dan menjadi satu energi bagi bangsa Indonesia untuk terus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary Bank Syariah Indonesia Rosalina Dewi mengungkapkan, saat ini Bank Syariah Indonesia masih fokus menyatukan sistem dari tiga bank syariah yang melakukan merger. Jadi terkait rencana penerbitan saham baru atau right issue yang belakangan ini ramai diberitakan, Rosalina mengatakan hal tersebut belum menjadi fokus Bank Syariah Indonesia dalam waktu dekat.

“Saat ini kita masih fokus pada operasional merger untuk single sistem dan lain-lain. Terkait right issue, so far sih tidak (akan dilakukan) dalam tahun ini,” kata Rosalina.

