Penyaluran Banpres Produktif Digulirkan Mulai April 2021

Jumat, 12 Maret 2021 | 15:44 WIB

Oleh : Arnoldus Kristianus / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah akan melaksanakan pemberian Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) pada bulan April 2021 mendatang. Program Banpres Produktif ini merupakan kelanjutan dari tahun 2020, dimana pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 menerima dana sebesar Rp 2,4 juta. Pada tahun 2020 program ini diberikan kepada 12 juta pelaku UMKM.

"Banpres produktif UMKM juga kita lanjutkan di tahun 2021 dan alhamdulillah dalam persiapan ini juga sudah hampir final. Kami berharap di awal April nanti sudah bisa kita gulirkan lagi banpres produktif UMKM,” ucap Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudy Salahudin, dalam seminar "Penguatan Dukungan UMKM dan Sektor Ketenagakerjaan sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi 2021" di Jakarta, Jumat (12/3/2021).



Rudy mengatakan, dengan adanya banpres produktif UMKM diharapkan akan meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang masuk ke lembaga pembiayaan. Sebab, penyaluran banpres produktif dilakukan melalui rekening. Sehingga pelaku UMKM yang sebelumnya tidak memilki rekening harus memilki rekening untuk menerima bantuan ini.

“Pemerintah memberikan banpres produktif, yang digunakan untuk memberikan kepada para pelaku UMKM yang informal dengan target begitu mereka mendaftar kita bisa memformalkan mereka,” ucapnya.

Menurut Rudy, pemerintah sempat kesulitan untuk memberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi sebab tidak memiliki data yang memadai. Pemerintah tidak mengetahui data pelaku UMKM secara by name by address. Oleh karena itu, pemerintah melibatkan lembaga pembiayaan dan sektor perbankan yang sudah melakukan pembinaan ke UMKM.

Setelah menerima banpres produktif, tambah Rudy, pelaku UMKM juga didorong untuk menjalankan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro. Pada tahun 2021 ini pagu KUR sebesar 253 triliun, dana ini terbagi dalam KUR super mikro sebesar Rp 41,8 triliun (16,5%), KUR untuk usaha mikro sebesar Rp 130,9 triliun (51,6%), KUR kecil Rp 80,3 triliun (31,7%), KUR untuk pekerja migran sebesar Rp 560 miliar (0,2%).

“Sehingga ini nanti bisa mendorong pelaku UMKM untuk kembali membuka usahanya atau kembali berusaha. apabila mereka nantinya akan recover, dari dampak pandemi covid ini,” ucapnya.

