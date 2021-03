Mandiri Investasi Siap Tangkap Peluang Kehadiran INA

Jumat, 12 Maret 2021 | 18:23 WIB

Oleh : Gita Rossiana / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Mandiri Manajemen Investasi berencana mengembangkan produk baru untuk menangkap peluang dari kehadiran Indonesia Investment Authority (INA). Produk ini diharapkan bisa menjaring investor asing yang belum dilirik oleh INA.

Chief Executive Officer Mandiri Manajemen Investasi, Alvin Pattisahusiwa menjelaskan, kehadiran INA memang tidak secara langsung berdampak pada pasar modal Indonesia.

"Namun, pasar modal tanah air akan terbantu dari dana investasi yang yang dikucurkan oleh INA," ujar Alvin dalam acara Market Outlook: Establishing Our Sovereignty to the Next Frontier in Investment secara virtual, Rabu (10/3/2021).

BACA JUGA Mandiri Investasi Targetkan Dana Kelolaan Rp 73 Triliun

Mandiri Investasi juga berusaha menangkap peluang dari kehadiran INA dengan menyediakan produk investasi, seperti reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) ataupun produk alternatif seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Efek Beragun Aset (EBA) dan produk lainnya. Produk yang didesain dengan underlying proyek infrastruktur ini diharapkan bisa dilirik oleh INA.

Dalam mengembangkan produk ini, Mandiri Investasi akan memanfaatkan anak usahanya yang berada di Singapura, yakni Mandiri Investment Singapore. "Tujuan dari pengembangan produk ini adalah untuk menangkap non-anchor investor (investor asing yang sebelumnya belum dibidik)," papar dia.

Sementara itu, Chief Executive Officer INA Ridha Wirakusumah menjelaskan, INA akan memfokuskan investasi pada tujuh sektor usaha. Ketujuh sektor adalah infrastruktur seperti jalan tol, bandara dan pelabuhan. Kemudian, digital infrastruktur, logistik, pelayanan kesehatan, energi terbarukan, pengelolaan limbah, konsumer, teknologi dan pariwisata.

Potensi dari pengembangan infrastruktur ini, menurut Ridha juga cukup besar. Dia menjelaskan, Indonesia membutuhkan sekurangnya Rp 460 triliun untuk pengembangan infrastruktur sampai 2024. Namun yang bisa dibiayai oleh negara hanya Rp 215 triliun. "Ada financing gap sebesar Rp 245 triliun yang bisa dibiayai oleh INA dan skema investasi lainnya," terangnya.

BACA JUGA INA Jadi Trigger Positif Iklim Usaha di Indonesia

Sejauh ini sudah ada beberapa kesepakatan bisnis yang bisa digali oleh INA. Kesepakatan itu adalah investasi di 34 ruas jalan tol, pengembangan bandara internasional dan konsolidasi untuk pengembangan pelabuhan terintegrasi.

Sementara Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, untuk pengembangan jalan tol ada 24 ruas jalan tol yang terbuka untuk diinvestasikan. Potensi investasi dari pengembangan 24 ruas jalan tol itu adalah Rp 37 triliun.

Sedangkan untuk pengembangan pelabuhan ada 4 pelabuhan yang berpeluang untuk investasi bersama. Sebanyak 4 pelabuhan itu adalah Belawan, Kalibaru, Teluk Lamong dan Makassar.

Kemudian untuk bandara adalah Bandara Internasional Makassar dan Bandara Soekarno Hatta. INA juga terbuka untuk investasi pengembangan terminal kargo.

Sumber: BeritaSatu.com