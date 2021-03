Stimulus AS Topang Penguatan IHSG Akhir Pekan Ini

Jumat, 12 Maret 2021 | 21:10 WIB

Oleh : Muhammad Nabil Alfaruq / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (12/3/2021) ditutup menguat ke level 6.358,20 atau naik 93,53 poin (1,49%). Penguatan ini didorong oleh sejumlah sentimen.

Equtiy Analyst PT Philip Sekuritas Indonesia, Anugerah Zamzami Nasr, mengatakan, penguatan IHSG pada akhir pekan ini disebabkan oleh performa pergerakan indeks pada Rabu dan Jumat yang cukup baik, sehingga menghapus pelemahan pada hari Senin dan Selasa yang dipengaruhi oleh peningkatan imbal hasil (yield) US Treasury.

"Penguatan indeks juga dipengaruhi oleh yield yang mengalami penurunan dalam dua hari terakhir dan rilis inflasi Amerika Serikat (AS) yang sejalan dengan ekspektasi serta berita stimulus AS yang mendorong bursa global termasuk Indonesia,” ujar Zamzami, di Jakarta, Jumat (12/3/2021).

Sebagaimana diketahui, Presiden AS Joe Biden telah menandatangani paket stimulus ekonomi AS sebesar US$ 1,9 triliun atau setara dengan Rp 27,373 triliun. Paket ini diberikan guna meredam dampak pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, menguatnya indeks akhir pekan ini juga berimbas terhadap penguatan semua sektor kecuali aneka industri dan tambang.

Menurut Zamzami, sektor industri dasar dan Agri mengalami kenaikan tertinggi. Adapun per saham movers minggu ini adalah salah ARTO, TPIA, TLKM, BMRI, MAYA, CPIN dan INKP.

Pekan depan, IHSG diproyeksikan menguat dengan support resistance 6.274 - 6.406. Yield US Treasruy masih menjadi perhatian menjelang FOMC meeting yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021. Sementara dari dalam negeri, investor tengah menanti rilis neraca dagang Indonesia dan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI).

Sumber: BeritaSatu.com