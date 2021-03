Bursa Eropa Melemah karena Imbal Hasil Obligasi Naik

Sabtu, 13 Maret 2021 | 05:48 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com- Bursa Eropa ditutup melemah pada perdagangan Jumat (13/2/2021) karena kenaikan imbal hasil obligasi negara naik sehingga sejumlah investor berhati-hati. Namun kinerja saham masih mencatatkan minggu terbaiknya sejak November.

Pan-European Stoxx 600 turun 0,3%, dengan saham teknologi merosot 2% memimpin pelemahan. Sementara bank naik 1,2%.

Bursa Asia-Pasifik mayoritas menguat pada perdagangan hari Jumat. Di Wall Street Jumat, S&P 500 kehilangan 0,4%, dari rekor tertinggi pada perdagangan hari sebelumnya.

Momentum itu datang setelah Presiden AS Joe Biden menandatangani undang-undang paket bantuan virus corona senilai US$ 1,9 triliun, yang akan mengirimkan pembayaran langsung hingga US$ 1.400 kepada sebagian besar orang Amerika. Tetapi sentimen berbalik pada hari Jumat karena imbal hasil Treasury 10 tahun AS naik di 1,6% selama perdagangan sore di Eropa.

Sementara Bank Sentral Eropa (ECB) pada Kamis (11/3/2021) berjanji meningkatkan pembelian obligasi secara signifikan pada kuartal kedua setelah biaya pinjaman naik di seluruh benua, dengan imbal hasil obligasi Eropa menyusul imbal hasil Treasury AS yang lebih tinggi selama sebulan terakhir.

Investor khawatir kenaikan imbal hasil obligasi dapat menggagalkan pemulihan ekonomi Eropa, dengan meningkatkan biaya pinjaman untuk negara-negara yang sudah bergelut dengan krisis virus corona.

Di sisi data, ekonomi Inggris menyusut 2,9% pada Januari dari bulan sebelumnya, data resmi menunjukkan Jumat, karena negara itu memasuki kembali penguncian nasional. "Penguncian nasional menutup berbagai industri, pukulan ke industri konsumen tidak seburuk yang seharusnya," kata Ekonom di ING., James Smith.

Merek fesyen mewah Inggris Burberry naik 6,8% ke puncak Stoxx 600, setelah meningkatkan penjualan. Sedangkan perusahaan investasi teknologi Belanda Prosus turun 6,7% setelah regulator pasar Tiongkok mendenda Tencent, di mana perusahaan tersebut memiliki sahamnya.

Pengembang properti Inggris, Berkeley Group, turun 5,8% setelah memproyeksikan laba yang menurun pada 2021. Credit Suisse melemah 2,5% karena menghadapi pertanyaan dari regulator atas dana keuangan terkait runtuhnya Greenhill Capital, menurut Reuters.

Sumber: CNBC