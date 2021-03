Dow Naik Tembus Rekor, Kenaikan Imbal Hasil Tekan Saham Teknologi

Sabtu, 13 Maret 2021 | 06:10 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

Jakarta, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street bervariasi pada perdagangan Jumat (13/3/2021). Dow Jones Industrial Average melonjak ke rekor tertinggi karena meningkatnya optimisme pembukaan kembali ekonomi. Sementara kenaikan imbal hasil obligasi AS memicu kekhawatiran saham-saham teknologi.

Kumpulan 30 saham ungulan Dow Jones naik 293,05 poin, atau 0,9%, menjadi 32.778,64. Saham bank naik di tengah kenaikan suku bunga, dan industri melanjutkan penguatannya didukung stimulus baru. Saham Goldman Sachs melonjak 2%, dan JPMorgan naik 1,2%. Boeing dan Caterpillar masing-masing naik 6,8% dan 4,2%.

S&P 500 naik tipis 0,1%, mencatat rekor penutupan 3.943,34. Layanan teknologi dan komunikasi adalah dua sektor yang mencatat pelemahan. Nasdaq Composite merosot 0,6% karena suku bunga melonjak. Alphabet dan Facebook turun masing-masing 2%. Sementara Apple, Amazon, dan Microsoft semuanya ditutup di zona merah.

Imbal hasil Treasury 10 tahun melonjak 10 basis poin menjadi 1,64% pada perdagangan Jumat, mencapai level tertinggi sejak Februari 2020. Kenaikan imbal hasil obligasi mendorong investor melepas saham-saham di Nasdaq setelah rebound singkat awal pekan ini. Kenaikan suku bunga menekan saham-saham teknologi.

"Suku bunga tinggi, dan bank sentral yang kurang dovish dianggap sebagai ancaman terbesar aset berisiko," kata analis Bank of America, Ralf Preusser, dalam sebuah catatan.

"Dengan adanya paket stimulus fiskal AS dan kemajuan vaksinasi di AS, sejumlah risiko utama lainnya mulai berkurang."

Riset Ned Davis memperkirakan bahwa Nasdaq 100, indeks teknologi yang melacak 100 perusahaan non-keuangan terbesar di Nasdaq Composite, akan turun 20% jika imbal hasil 10 tahun mencapai 2%.

Aksi jual Jumat memangkas keuntungan mingguan Nasdaq menjadi 3%. S&P 500 naik 2,6% minggu ini, sedangkan Dow reli 4%.

Presiden AS Joe Biden menandatangani undang-undang paket bantuan virus corona senilai US$ 1,9 triliun, yang akan mengirimkan pembayaran langsung hingga US$ 1.400 kepada sebagian besar orang Amerika.

Sumber: CNBC