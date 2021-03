Harga Emas Catat Minggu Terbaik dalam Tujuh Pekan

Sabtu, 13 Maret 2021 | 06:37 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik pada perdagangan Jumat atau Sabtu dinihari WIB (13/3/2021). Emas mencatat minggu terbaik dalam tujuh pekan terakhir karena pelemahan dolar mengimbangi tekanan kenaikan imbal hasil Treasury AS.

Harga emas di pasar spot emas naik 0,2% menjadi US$ 1,724,16 per ons setelah jatuh 1,4% di awal sesi. Adapun emas naik 1,4% sepanjang minggu ini. Sedangkan emas berjangka AS melemah 0,2% ke US$ 1.719,80.

"Kami melihat sedikit pelemahan (indeks) dolar AS, dari sekitar 92 menjadi 91,6 sekarang," kata Kepala Strategi Komoditas TD Securities, Bart Melek.

"Ada sedikit risiko dari sentimen dan saya menduga tingkat psikologis US$ 1.700 di mana orang tidak benar-benar siap untuk turun menghasilkan sedikit rebound di pasar emas."

Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun yang dijadikan acuan, naik 1,642% ke posisi puncak dalam lebih 1 tahun. Sementara indeks dolar memangkas keuntungan, membuat harga emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

Beberapa investor memandang emas sebagai lindung nilai terhadap kenaikan inflasi yang dapat mengikuti langkah-langkah stimulus, tetapi naiknya imbal hasil obligasi pemerintah membuat beberapa daya tarik komoditas non-imbal hasil tidak dilirik.

Presiden Joe Biden pada Kamis (11/3/2021) menandatangani rancangan undang-undang stimulus US$ 1,9 triliun menjadi undang-undang. Joe sedang bekerja untuk membuat Amerika Serikat lebih dekat ke keadaan normal pada 4 Juli.

"Dengan permintaan fisik yang memberikan alasan, kami ragu harga emas akan turun di bawah US$ 1.600 per ons tahun ini," kata analis Capital Economics dalam sebuah catatan.

Harga emas juga mendapat tekanan tambahan ketika University of Michigan melaporkan bahwa indeks sentimen konsumen awal naik menjadi 83 poin pada Maret, dari 76,8 pada Februari.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Mei turun 28,20 sen atau 1,0% menjadi US$ 25,911 per ons. Platinum pengiriman April turun US$ 2,00 atau 0,1% menjadi US$ 1.200,30 per ons.

Sumber: CNBC