Harga Minyak Melemah, tetapi Masih Dekati US$ 70 karena Harapan Pemulihan

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun pada perdagangan Jumat (13/3/2021) tetapi masih mendekati US$ 70 per barel karena pengurangan produksi OPEC+ di tengah optimisme pemulihan permintaan di paruh kedua tahun ini.

Minyak mentah berjangka Brent pengiriman Mei melemah 13 sen, atau 0,2% menjadi US$ 69,50 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS untuk April berada di US$ 65,88 per barel, turun 14 sen, atau 0,26%.

Brent membukukan kenaikan mingguan untuk minggu kedelapan setelah menyentuh level tertinggi 13 bulan pada Senin lalu menyusul serangan terhadap fasilitas minyak Arab Saudi.

Sentimen juga didukung oleh keputusan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya+, awal bulan ini yang sebagian besar menahan pengurangan produksi pada bulan April.

Investor telah memompa dana ke komoditas seperti minyak karena ekspektasi pemulihan permintaan pada paruh kedua tahun ini. peluncuran vaksin yang lebih luas untuk melawan pandemi Covid-19 memungkinkan lebih banyak orang melakukan perjalanan musim panas ini.

"Dengan asumsi program vaksinasi berhasil, kami memperkirakan permintaan bensin yang selama ini tersendat akan mulai pulih pada musim panas ini di AS dan Eropa," kata analis FGE dalam sebuah catatan.

Analis RBC Capital mengatakan musim panas akan memicu permintaan bensin bullish dalam hampir 1 dekade. "Kami pikir ini akan mendukung seluruh kompleks minyak musim panas ini dan seterusnya."

Amerika Serikat, konsumen minyak terbesar dunia, mengalami penarikan besar-besaran stok bensin AS minggu lalu karena badai musim dingin di Texas mengganggu produksi penyulingan.

OPEC pada Kamis mengatakan pemulihan permintaan minyak akan terjadi pada paruh kedua tahun ini.

