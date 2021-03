Perbaikan Fundamental Indonesia Lebih Dihargai oleh Investor Asing

Sabtu, 13 Maret 2021 | 20:24 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai safe-haven asset, kenaikan imbal hasil atau yield obligasi Amerika Serikat (US Treasury) cenderung diikuti oleh kenaikan imbal hasil obligasi dunia, termasuk Indonesia. Inilah yang menjadi alasan utama penyebab koreksi atau kenaikan imbal hasil obligasi Indonesia baru-baru ini.

Director and Chief Investment Officer, Fixed Income PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Ezra Nazula, mengatakan, yang menarik adalah sepanjang tahun berjalan, imbal hasil obligasi Indonesia hanya mengalami peningkatan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan imbal hasil US Treasury. Berbeda misalnya dengan tahun 2013, ketika imbal hasil US Treasury naik pesat, imbal hasil obligasi Indonesia pada saat itu naik berlipat ganda.

"Kondisi ini sesungguhnya mencerminkan perbaikan fundamental Indonesia yang lebih dihargai oleh investor asing, di mana ekonomi Indonesia masih baik dan masih dalam jalur menuju pemulihan,” ujar Ezra dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Sabtu (13/3/2021).

Terlebih, kenaikan US Treasury bisa dikaitkan sebagai refleksi perbaikan ekspektasi pemulihan ekonomi. Bank sentral AS (The Fed) telah menekankan sinyal awal kenaikan inflasi tidak serta merta mendorong Fed mengubah kebijakan moneternya.

"Hal ini mestinya menjadi hal yang positif bagi negara berkembang, seperti Indonesia. Stabilitas pada US Treasury dan sentimen global yang lebih kondusif diperkirakan dapat mendorong penguatan pasar obligasi Indonesia,” tambahnya.

Ezra menilai, imbal hasil obligasi pemerintah denominasi rupiah tenor 10 tahun yang berada di atas level 6,5% sebagai entry level yang menarik, mengingat inflasi rendah, suku bunga riil salah satu tertinggi di dunia, likuiditas domestik yang melimpah dan potensi meningkatnya arus dana asing mengingat kepemilikannya yang sudah rendah.

"Portfolio obligasi dalam denominasi rupiah kami jaga pada durasi tactical overweight, baik bagi portofolio dengan durasi pendek ataupun menengah memanfaatkan kebijakan akomodatif Bank Indonesia dan potensi meningkatnya arus asing mengingat kepemilikan yang sudah rendah. Sedangkan, portfolio obligasi dalam denominasi dolar kami jaga pada durasi tactical overweight memanfaatkan kebijakan The Fed yang masih akomodatif dan yield US Treasury yang sudah mencapai target akhir tahun 2021,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Ezra, duration management dan yield enhancement diharapkan bisa menjadi penopang kinerja portofolio di tahun ini. "Selain itu, kami juga terus mencermati likuiditas dan volatilitas untuk memastikan pengelolaan investasi akan memberikan hasil optimal dengan risiko yang terkendali," imbuhnya.

Sementara itu, lonjakan pada imbal hasil US Treasury memiliki dampak pada nilai tukar negara berkembang. Sebab, kondisi ini mendorong penguatan dolar US dan negara berkembang yang memiliki ketergantungan pada pembiayaan eksternal seperti Indonesia kondisinya menjadi lebih rentan.

Namun jika dibandingkan dengan beberapa periode sebelumnya, indikator makro ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan kesiapan yang jauh lebih baik dalam menghadapi volatilitas nilai tukar. Seperti, defisit neraca berjalan yang jauh mengecil sebesar minus 0,5% terhadap PDB di tahun 2020, credit default swap yang terus menurun, cadangan devisa yang terus naik mencapai rekor tertinggi di bulan Februari sebesar US$ 139 miliar atau setara dengan pembiayaan 10 bulan impor.

"Kondisi ini meningkatkan kapasitas Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah, ditambah dengan meningkatnya utang Amerika Serikat melalui penerbitan US Treasury juga akan meredakan penguatan dolar. Peluang masuknya dana portfolio asing ke pasar finansial Indonesia dapat mendorong kembali apresiasi rupiah,” pungkas Ezra.

