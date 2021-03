Ekonom: Impor Beras Harus Berdasarkan Data Valid

Minggu, 14 Maret 2021 | 19:56 WIB

Oleh : Herman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menyampaikan, kontroversi impor beras tidak akan pernah selesai apabila data terkait pangan belum beres. Selama data ini tidak dibereskan, kebijakan yang diambil akan selalu berada di bawah tekanan.

Seperti diketahui, pemerintah berencana untuk membuka keran impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini untuk kebutuhan stok hingga akhir tahun. Padahal saat ini tengah masuk musim panen raya yang akan mencapai puncaknya pada bulan April.

“Keputusan impor selalu menjadi kontroversi karena persoalan mendasarnya tidak pernah diselesaikan, yaitu di data. Data penentuan asumsi permintaan dan pasokan yang tidak pernah beres, sehingga pengambilan kebijakannya selalu by pressure. Misalnya ketika harga sudah mulai naik baru panik, menjelang Lebaran panik, ada informasi dari FAO bahwa ada kecenderungan kenaikan harga pangan hampir semua jenis juga panik,” kata Enny Sri Hartati kepada Beritasatu.com, Minggu (14/3/2021).

Menurut Enny, urusan impor seharusnya tidak menjadi komoditas politik, sehingga nantinya kebijakan impor bisa diterima bila memang datanya kebutuhan tidak bisa dipenuhi dari persediaan yang ada. Sebab kalau memang datanya menunjukkan stok beras kurang dan harus impor, petani tidak akan mengalami kerugian dan konsumen pun diuntungkan.

“Kalau tidak menjadi komoditas politik, sebenarnya biasa saja kok. Kalau kurang ya impor, kalau sudah lebih yang tidak. Kalau petani sudah panen ya jangan impor. Sebenarnya kan sesederhana itu. Tetapi karena data yang menjadi kebijakan ini tidak valid, tidak akurat, sehingga argumen yang diambil itu argumen yang memenangkan perdebatan, apakah itu perdebatan di sidang kabinet atau antar kementerian. Akhirnya yang digunakan acuan adalah yang paling kuat pressure-nya. Karena tidak menggunakan data valid, keputusan impornya malah ketika petani panen,” paparnya.

Enny menambahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) sebetulnya sudah memiliki metode Kerangka Sampel Area (KSA) untuk mengukur produksi padi atau beras. Data tersebut seharusnya bisa menjadi dasar dalam mengambil kebijakan.

Berdasarkan survei KSA yang dirilis BPS, produksi padi pada 2020 mengalami kenaikan 0,08% menjadi sebesar 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG). Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras pada 2020 sebesar 31,33 juta ton, naik 0,07% dibandingkan 2019 yang sebesar 31,31 juta ton.

BPS juga merilis, pada Januari 2021, produksi padi sebesar 2,06 juta ton gabah kering giling (GKG), dan potensi produksi sepanjang Februari hingga April 2021 mencapai 23,31 juta ton GKG. Dengan demikian, total potensi produksi padi pada subround Januari-April 2021 diperkirakan sebesar 25,37 juta ton GKG, atau mengalami kenaikan sekitar 5,37 juta ton (26,88%) dibandingkan subround yang sama pada 2020 yang sebesar 19,99 juta ton GKG.

“Data BPS ini seharusnya tidak sebatas publikasi data, tetapi juga sebagai dasar dalam mengambil kebijakan,” tegas Sri.

