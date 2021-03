Bursa Asia Mixed Jelang Rapat The Fed

Senin, 15 Maret 2021 | 08:28 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka mixed pada awal perdagangan pekan ini, Senin (15/3/2021). Pelaku pasar memantau rapat The Federal Reserve pada Selasa-Rabu ini.

Indeks Nikkei 225 Tokyo naik 0,3%, S&P/ASX 200 Australia datar, Kospi Korea Selatan turun 0,19%.

The Federal Reserve akan mengadakan rapat pada Selasa-Rabu (16-17 Maret 2021) nanti. Analais memperkirakan The Fed bakal merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi AS setelah paket stimulus Covid-19 senilai US$ 1,9 triliun disahkan pekan lalu.

IRS sudah mulai memproses bantuan tunai senilai US$ 1.400 atau sekitar Rp 20 juta per individu warga AS. Stimulus juga mencakup dana US$ 20 miliar untuk vaksinasi Covid-19 dan US$ 350 miliar untuk negara bagian dan pemerintahan lokal.

BACA JUGA Futures Wall Street Menguat, Disusul Harga Minyak Mentah

Indeks berjangka Wall Street bergerak menguat pada perdagangan Minggu (14/3/2021) waktu setempat, mengindikasikan reli bakal berlanjut pada perdagangan Senin (15/3/2021). Harga minyak mentah dunia juga ikut menguat.

Dow Jones futures naik 0,33%, S&P futures naik 0,22%, dan Nasdaq futures naik 0,23%. Harga minyak mentah West Texas Intermediate naik 0,49% ke US$ 65,93 per barel, sementara Brent naik 0,33% ke US$ 69,45 per barel.

Sumber: CNBC.com