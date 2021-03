Visi Media Asia Luncurkan Dua Perusahaan Baru di Bidang Digital dan Konten

Senin, 15 Maret 2021 | 14:47 WIB

Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) akan meluncurkan dua perusahaan baru, masing-masing bergerak di bidang pengelolaan digital dan konten. Kedua perusahaan tersebut diharapkan bisa beroperasional pada semester I-2020.

”Saya bertanggung jawab urus itu. Semoga dua perusahaan itu bisa meluncur, baik yang bisnis digital dan konten pada semester ini, tahun ini,” ucap Direktur Utama PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) Arief Yahya usai RUPSLB Visi Media Asia, di Jakarta, Senin (15/3/2021).

Mantan Menteri Pariwisata dan mantan Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tersebut mengatakan, untuk bertahan di era digital saat ini, tak ada cara lain yang ditempuh, kecuali melakukan transformasi digital. Digital bisnis sendiri diharapkan bisa memberikan valuasi 15%-20% terhadap kinerja Visi Media Asia yang tak lain merupakan induk usaha Intermedia Capital. Namun, pihaknya masih enggan menyebutkan secara detail terkait nilai investasinya.

”Investasinya belum kita hitung, tapi akan kita mulai dengan partnership dulu. Kita ingin partnership jangka panjang, dia teknologi, kita pasarnya. Kalau sudah dapatkan partnership dengan digital platform, maka kita akan minimal untuk investasinya,” ucap Arief.

Adapun, konten yang akan digeluti nanti terdiri dari tiga fokus utama, yakni olahraga, agama, dan pariwisata. Perseroan juga akan mengakomodasi para influencer untuk pengembangan tersebut.

Presiden Direktur Visi Media Asia Anindya Novyan Bakrie menyebutkan, 5-6 tahun ke depan perseroan akan menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 1 triliun. Dana tersebut dikhususkan untuk pengembangan konten dan digital. ”Angka tersebut baik untuk jadi modal, untuk kerja sama dengan influencer dan digital, kolaborasi tadi akan buat efek lebih besar,” pungkasnya.

Lego 39% Saham

Sementara itu, pemegang saham berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Visi Media Asia telah menyetujui rencana perseroan untuk melakukan penjualan 39% saham di Intermedia Capital, perusahaan induk stasiun televisi ANTV.

Besaran saham yang dilepas emiten media Grup Bakrie itu setara dengan 15,29 miliar saham kepada Reliance Capital International Limited (RCIL), pihak yang disetujui kreditur untuk melaksanakan jual beli saham tersebut. Penjualan saham MDIA tersebut dilakukan dengan nilai US$ 171,8 juta, setara dengan Rp 2,43 triliun atau Rp 158 per saham. “Penjualan 39% atau Rp 2,4 triliun akan terlaksana bulan ini juga,” ucap Anindya.

Manajemen VIVA menjelaskan bahwa transaksi penjualan saham MDIA merupakan bagian dari skema penyelesaian atau pelunasan seluruh utang Grup VIVA berdasarkan Debt Settlement Agreement (DSA) yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2020 yang lalu. Di dalam DSA, Grup VIVA dan para kreditur telah menyepakati empat hal sebagai berikut.

Pertama, posisi akhir total pinjaman pokok VIVA yang terutang sebesar US$ 239,76 juta yang terdiri dari utang pokok berdasarkan Junior Facility Agreement sebesar US$ 78,37 juta dan utang pokok berdasarkan Senior Facility Agreement sebesar US$ 161,39 juta.

Kedua, sebagian utang Senior Facility yang menjadi tanggung jawab ANTV akan diselesaikan melalui fasilitas refinancing yang akan diperoleh ANTV dari perbankan nasional sebesar Rp 960 miliar atau setara dengan US$ 67,94 juta (Cash Settlement) dengan asumsi kurs tukar US$ 1 Rp 14.130, kurs tengah Bank Indonesia per 10 Desember 2020.

“Bank lokal yang akan refinancing, akan kita sampaikan bulan Maret. Bank lokal karena kita mau cari Rupiah bayar Dolar. Rupiah masuk akal karena pendapatan kita rupiah. Selama ini kita jomplang. Kita saat itu butuh uang besar dan saat itu yang tersedia dolar,” jelas dia.

Ketiga, total utang pokok setelah dikurangi Cash Settlement sebesar US$ 171,82 juta atau setara dengan Rp 2,43 triliun akan dibayarkan melalui transaksi penjualan saham MDIA. Keempat, seluruh bunga dan biaya-biaya yang telah timbul dan belum dibayarkan sehubungan dengan Senior Facility dan Junior Facility dihapuskan.

Manajemen Visi Media Asia, sambung Anindya, memastikan bahwa dengan Cash Settlement dan diselesaikannya transaksi penjualan saham Intermedia Capital akan menyebabkan utang perseroan menjadi lunas dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai harga penjualan minimal saham objek.

”Dengan diselesaikannya transaksi penjualan saham ini, VIVA akan menjadi perseroan bebas hutang. Dengan level utang di CATV yang sangat sustainable, Grup VIVA menjadi semakin lincah bergerak mengembangkan bisnis media digital via entitas anak perusahaan dan portofolio bisnis digital lainnya,” imbuh Anindya.

