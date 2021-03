Rugikan Negara Rp 43 Triliun, Kemhub Komitmen Berantas Truk ODOL

Senin, 15 Maret 2021 | 15:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) berkomitmen wujudkan program bebas truk kelebihan muatan dan dimensi alias over dimension over loading (ODOL) pada 2023. Hal ini guna mengurangi kerugian negara yang mencapai Rp 43 trilun per tahun dampak banyaknya truk kelebihan muatan dan dimensi yang beroperasi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kemhub Budi Setiyadi mengatakan, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) dalam satu tahun kerugian negara akibat truk ODOL ini mencapai Rp 43 triliun.

"Oleh karena itu, pihak yang terlibat baik pelaku usaha maupun pemilik barang dan truk agar memiliki kesadaran untuk bersama-sama turut mengamankan anggaran negara sehingga dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur lainnya," jelas Budi Setiyadi dalam keterangan resmi, Senin (15/3/2021).

Dia menjelaskan, keberadaan truk kelebihan muatan dan dimensi yang melintas setiap pagi hingga malam hari di jalan tol maupun jalan non-tol membuat jalan rusak. Selain itu, truk-truk tersebut menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan banyak korban jiwa.

Menurut Budi, pihaknya telah menetapkan beberapa mekanisme untuk memberantas pelanggar truk kelebihan muatan dan dimensi, yaitu dengan melakukan normalisasi atau pemotongan kendaraan, sanksi tilang, dan transfer muatan.

"Dengan gencarnya normalisasi kendaraan diharapkan dapat memberi efek jera sehingga dapat memberantas dan mewujudkan pelaksanaan Indonesia Zero ODOL 2023 seiring dengan dilakukannya penindakan secara pidana, seperti yang telah dilakukan di beberapa daerah, antara lain di Semarang dan Banten sendiri yang sedang berlangsung proses P21," kata Budi.

"Nantinya kendaraan-kendaraan yang melanggar akan dikembalikan ukurannya sesuai standar. Dengan demikian diharapkan sebagai contoh agar kepada pengusaha transportasi barang yang memiliki kendaraan kelebihan muatan dan dimensi untuk segera melakukan normalisasi kendaraannya sesuai ketentuan," tegas Budi.

