TKDN Mobil Astra Sudah di Atas 80%

Jakarta, Beritasatu.com- Presiden Direktur PT Astra International Tbk (ASII), Djony Bunarto Tjondro memastikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) atau kandungan lokal seluruh mobil dan sepeda motor yang diproduksi Grup Astra sudah di atas 80%. Besarnya TKDN membuktikan produk otomotif Astra memberikan nilai tambah tinggi terhadap perekonomian nasional, terutama dari sisi penghematan devisa, penerimaan negara, dan penyerapan tenaga kerja. Nilai tambah tak hanya dihasilkan Grup Astra, tapi juga industri-industri ikutan perusahaan lain.

"TKDN semua produk kami sudah di atas 80%. Local content produk-produk Astra terus meningkat," kata Djony Bunarto Tjondro saat berkunjung secara virtual ke BeritaSatu Media Holdings (BSMH) di Jakarta, Senin (15/3).

Bahkan, menurut Djony, mobil dan sepeda motor besutan Astra tak hanya dipasarkan di dalam negeri, melainkan juga diekspor ke sekitar 60 negara. Pasar otomotif ekspor Astra antara lain negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan Asia, termasuk Jepang, negara asal prinsipal mobil-mobil yang diproduksi Astra. "Ekspor mobil kami didominasi merek Toyota. Kami ekspor ke lebih dari 60 negara, 80%-nya adalah roda empat (mobil). Kami bahkan ekspor balik ke Jepang. Ini menunjukkan bahwa produk Astra memiliki tingkat kualitas yang baik," tegas dia.

Djony Bunarto Tjondro mengungkapkan, kegiatan produksi otomotif Grup Astra sudah kembali menggeliat, meski belum sepenuhnya normal. Jika tahun lalu utilisasi pabrik otomotif Astra hanya berkisar 40-60% akibat pandemi Covid-19, kini angkanya meningkat menjadi 70%. "Kegiatan produksi sudah meningkat pelan-pelan, terutama dalam tiga bulan terakhir. Memang belum sampai level normal, tapi perkembangannya cukup menggembirakan," tutur dia.

Djony mengakui, insentif pajak yang diberikan pemerintah dalam bentuk pembebasan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mobil singel gardan berkapasitas mesin di bawah 1.500 cc mulai Maret 2021 turut mendongkrak penjualan mobil. Karena itu, Djony Bunarto Tjondro optimistis pejualan mobil di pasar domestik tahun ini mencapai 750.000 unit sebagaimana diproyeksikan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Angka itu bahkan bisa terlampaui. "Malah, kalau ekonomi pulih lebih cepat, vaksinasi efektif menanggulangi penyebaran Covid, dan stimulus berjalan baik, angka penjualan mobil tahun ini bisa di atas 750 ribu unit," papar dia.

Berdasarkan data Gaikindo, penjualan ritel mobil pada 2020 anjlok 44,7% menjadi 578.327 unit dibanding tahun sebelumnya 1.045.717 unit. Sedangkan penjualan mobil secara nasional dari pabrikan ke diler (wholesales) mencapai 532.027 unit, menyusut 48,3%. Tahun lalu, sekitar 50,76% dari total penjualan mobil di pasar domestik dikontribusi Astra, dengan total penjualan 270.076 unit. Mobil besutan Astra antara lain Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot, UD Trucks, BMW, dan Lexus.

Capex Rp 11-12 Triliun

Dalam merespons pasar yang sedang menggeliat, menurut Djony Bunarto Tjondro, Astra tidak akan jorjoran menggenjot produksi. "Kami akan menyesuaikannya dengan perkembangan demad, apalagi kami juga harus tetap melaksanakan protokol kesehatan di unit-unit produksi. Mudah-mudahan sih demand bisa bisa cepat rebound, sehingga bisa siapkan supply-nya," ujar dia.

Dia menambahkan, iklim bisnis pada 2021 masih menantang karena pandemi Covid-19 belum berlalu. Itu sebabnya, Astra yang membawahkan 200 lebih perusahaan dan mempekerjakan sekitar 190 ribu karyawan bakal tetap menjankan bisnis secara hati-hati. Meski demikian, kata Djony, Astra akan terus mencermati peluang investasi yang muncul. Apalagi tahun ini, emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan sandi saham ASII itu mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) yang lumayan besar, Rp 11-12 triliun. "Kami akan hati-hati, tetapi tidak ingin kehilangan momentum untuk berkembang. Kesempatan investasi akan kami cermati terus, karena kami didukung neraca keuangan yang sehat dan kuat," tandas Djony.

Akibat pandemi, Astra International tahun lalu membukukan penurunan laba bersih sebesar 26% menjadi Rp 16,16 triliun dibandingkan Rp 21,71 triliun pada 2019 (grup). Pada perdagangan hari ini (Senin, 15/3), saham ASII ditutup menguat 50 poin (0,09%) ke level Rp 5.525, dengan market cap Rp 223,6 triliun. Selama sepekan, harga ASII naik 0,5%, sedangkan dalam sebulan terakhir melemah 5,6%. ASII memiliki price to earning ratio (PER) 13,84 kali dan price to book value (PBV) 1,14 kali, dengan return on asset (RoA) dan return on equity (RoE) masing-masing 4,78% dan 8,27%.

