Bursa Eropa Ditutup Beragam, Investor Fokus Pertemuan the Fed

Selasa, 16 Maret 2021 | 05:38 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup bervariasi (mixed) pada perdagangan Senin (16/3/2021) karena investor global fokus pada pertemuan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve pada minggu ini.

Pan-European Stoxx 600 berakhir mendatar, memangkas kenaikan sebelumnya. Saham perjalanan dan rekreasi melonjak 2,3%, sementara sumber daya dasar turun 1,4%.

Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) akan bertemu pada 16 dan 17 Maret dan beberapa analis memperkirakan bank sentral AS akan merevisi perkiraan produk domestik bruto (PDB), menyusul paket stimulus fiskal sebesar US$ 1,9 triliun sehingga warga AS menerima dana tunai hingga US$ 1.400. FOMC pada Selasa dan Rabu juga akan menyampaikan suku bunga.

BACA JUGA Bursa Eropa Melemah karena Imbal Hasil Obligasi Naik

Pasar obligasi kemungkinan akan mengambil isyarat dari Federal Reserve dalam minggu ini, apakah pejabat Fed akan mengubah prospek suku bunga yang sekarang tidak termasuk kenaikan suku bunga hingga tahun 2023.

Di Wall Street Senin, saham turun dari rekor tertingginya.

Kembali ke Eropa, Jerman dan Italia menjadi negara terbaru yang menangguhkan penggunaan vaksin AstraZeneca-University of Oxford karena kekhawatiran kemungkinan efek samping, meskipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan tidak ada hubungan antara suntikan dan peningkatan risiko pembekuan darah. Saham AstraZeneca naik 0,4% pada Senin.

Kepala Badan Kesehatan Masyarakat Jerman pada Jumat (12/3/2020) memperingatkan bahwa gelombang ketiga infeksi virus corona telah dimulai.

Sementara raksasa telekomunikasi Finlandia, Nokia naik 3% setelah bermitra dengan Amazon, Microsoft dan Google untuk membuat penawaran radio 5G berbasis cloud baru. Saham Danone naik 2,9% setelah Chairman dan CEO Emmanuel Faber digulingkan menyusul tekanan dari aktivis investor. Stellantis naik 2% setelah Deutsche Bank memulai cakupan merger Peugeot-Fiat Chrysler dengan peringkat "buy". Bank Belanda ABN Amro turun 5% karena penyelidikan oleh jaksa Belanda diperluas, menurut Reuters.

Sumber: CNBC