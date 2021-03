Dow dan S&P Catat Rekor di Tengah Optimisme Pembukaan Kembali Ekonomi

Selasa, 16 Maret 2021 | 06:07 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street ditutup menguat pada Senin (15/3/2021) karena investor optimistis tentang pembukaan kembali ekonomi dari pandemi Covid-19.

Dow Jones Industrial Average naik 174,82 poin, atau 0,5%, ke rekor penutupan 32.953,46. Senin adalah sesi perdagangan positif ketujuh berturut-turut, kenaikan beruntun terpanjang sejak Agustus. S&P 500 naik 0,65% menjadi 3.968,94, capai level tertinggi baru sepanjang masa dan kenaikan kelima berturut-turut. Nasdaq Composite naik 1,1% menjadi 13.459,71.

Beberapa saham yang sensitif pada pembukaan kembali ekonomi serta beberapa saham teknologi besar seperti Apple meraup keuntungan besar.

Saham American Airlines dan United Airlines masing-masing naik 7,7% dan 8,3%. Saham maskapai selama akhir pekan mencapai level tertinggi dalam lebih setahun ketika vaksin Covid-19 diluncurkan dan orang Amerika kembali berlibur. Saham Apple ditutup lebih tinggi sebesar 2,5%.

Sebagai bagian paket stimulus US$ 1,9 triliun yang menjadi undang-undang minggu lalu, pemerintah AS mulai memproses pembayaran langsung senilai US$ 1.400 untuk jutaan warganya yang diharapkan dapat menambah kekuatan ekonomi.

Saham mencapai titik terendahnya saat Italia bergabung dengan Prancis, Jerman, Irlandia, dan Belanda menangguhkan penggunaan vaksin AstraZeneca dan Universitas Oxford karena pembekuan darah. Namun saham akhirnya mengatasi kekhawatiran itu.

“Investor terus bergulat dengan kecemasan tentang ekonomi yang terlalu panas dan pengetatan Fed yang telah mencengkeram pasar dalam beberapa pekan terakhir,” tulis Kepala Strategi Ekuitas AS Goldman, David Kostin, dalam sebuah catatan. "Kami percaya valuasi ekuitas mampu mencerna hasil obligasi 10 tahun sekitar 2% tanpa banyak kesulitan."

Imbal hasil Treasury 10 tahun diperdagangkan sekitar 1,6% pada Senin, setelah mencapai level tertinggi dalam 1 tahun pada Jumat.

"Hasil obligasi tetap menjadi risiko utama yang dihadapi pasar saham," kata Kepala Strategi Investasi di Leuthold Group Jim Paulsen.

Investor memantau pejabat Federal Reserve akan menyampaikan keputusannya tentang suku bunga pada Rabu (17/3/2021) ketika bank sentral diharapkan mengakui pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik. Investor obligasi juga mengamati apakah pejabat Fed akan mengubah prospek suku bunganya.

Sumber: CNBC