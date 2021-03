Emas Menguat karena Imbal Hasil Obligasi, Fokus Beralih ke Pertemuan Fed

Selasa, 16 Maret 2021 | 07:27 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com- Harga emas menguat pada akhir perdagangan Senin atau Selasa pagi WIB (16/3/2021), berbalik dari penurunan akhir pekan lalu karena imbal hasil (yields) obligasi pemerintah AS berkuang dari level tertinggi baru-baru ini dan para investor menunggu isyarat pertemuan kebijakan Federal Reserve pekan ini.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi COMEX New York Exchange, naik US$ 9,40 atau 0,55% menjadi US$ 1.729,20 per ons.

"Imbal hasil tenang dan penurunan emas baru-baru ini dipandang sebagai peluang pembelian oleh sebagian besar orang," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger.

Meger mengatakan pertanyaan besarnya adalah apakah kenaikan imbal hasil yang didukung optimisme pemulihan ekonomi akan menekan emas, atau jika pertumbuhan terhenti atau inflasi meningkat, yang seharusnya mendukung emas.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun yang dijadikan acuan berkurang dari level tertinggi dalam 1 tahun, memulihkan beberapa daya tarik emas yang tidak memberikan suku bunga. "Kapan pun puncak imbal hasil, itu akan menjadi dasar untuk emas," kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures Phillip Streible, di Chicago.

Emas juga mendapat dukungan dari penandatanganan rancangan undang-undang bantuan senilai US$ 1,9 triliun menjadi undang-undang, yang memicu ketakutan inflasi, karena emas digunakan untuk lindung nilai terhadap kenaikan harga-harga.

Para investor menunggu pertemuan dua hari Fed yang dimulai pada Selasa waktu setempat, dengan fokus lonjakan imbal hasil obligasi baru-baru ini, kekhawatiran kenaikan inflasi, dan prospek ekonomi.

"Logam mulia akan disandera oleh pasar obligasi pemerintah karena pendekatan reaktif Fed terhadap penurunan suku bunga akan terus menyebabkan arus keluar investasi," kata TD Securities dalam sebuah catatan.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Mei naik 37,7 sen atau 1,45% menjadi US$ 26,288 per ons. Platinum untuk pengiriman April bertambah 9,2 atau 0,77% menjadi menetap di US$ 1.209,50 per ons.

