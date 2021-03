Harga Minyak Terkoreksi Meski Prospek Ekonomi Membaik

Selasa, 16 Maret 2021 | 08:02 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melemah pada perdagangan Senin atau Selasa dinihari WIB (16/3/2021) setelah Brent mencapai US$ 70 per barel karena data menunjukkan pemulihan ekonomi yang semakin cepat di Tiongkok dan diimbangi kekhawatiran inflasi.

Minyak mentah berjangka Brent untuk Mei turun 34 sen menjadi US$ 68,88 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS untuk April melemah 0,34% ke US$ 65,39 per barel.

Paket stimulus AS besar-besaran telah disahkan bulan ini, meningkatkan prospek pertumbuhan ekonomi global sekaligus meningkatkan inflasi.

Namun analis mengatakan pakta produsen utama minyak menahan produksi dan rebound permintaan karena peluncuran vaksin akan mendorong harga minyak meskipun ada penurunan untuk sementara. "Jin inflasi telah menemukan kehidupan, agak tidak nyaman di botolnya," kata analis pasar senior di OANDA Jeffrey Halley.

Kepala analis komoditas SEB, Bjarne Schieldrop mengatakan ada kepercayaan yang meningkat bahwa permintaan minyak global sedang pulih karena jumlah kematian Covid-19 di AS menurun, sementara permintaan minyak Tiongkok akan pulih.

Faktor lain yang mendukung harga, eksportir minyak utama Arab Saudi telah memangkas pasokan untuk pengiriman April ke empat pembeli Asia utara hingga 15%.

Pengurangan pasokan terjadi karena Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, OPEC +, awal bulan ini memutuskan memperpanjang sebagian besar pemotongan pasokannya hingga April.

Sebelumnya pada Februari, Amerika Serikat mengambil alih Arab Saudi untuk menjadi pemasok terbesar kedua India, data dari sumber perdagangan menunjukkan.

Secara terpisah, perusahaan energi AS telah memangkas jumlah rig minyak dan gas alam yang beroperasi satu kali dalam penurunan mingguan pertama sejak November, menurut Baker Hughes Co.

Sumber: CNBC