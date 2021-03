Tata Rias hingga Cara Jadi Youtuber, Ini 10 Pelatihan Kartu Prakerja Terfavorit

Selasa, 16 Maret 2021 | 13:28 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Kemampuan tata rias ternyata menjadi program yang paling diminati oleh para peserta Program Kartu Prakerja, berdasarkan data pendaftar ke Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker).

Hal itu diungkap oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (16/3/2021). Dijelaskan ada setidaknya 548.000 lebih peserta Program Kartu Prakerja melalui Sisnaker. Tentunya mereka ini di luar yang mendaftar melalui platform lain seperti Tokopedia dan Bukalapak.

Dari data yang masuk, Ida mengatakan pihaknya memetakan dan menyimpulkan ada 10 program pelatihan kerja yang paling diminati oleh para peserta.

"Ternyata yang paling diminati adalah teknik make up natural, dandan simpel dan alami, itu paling tinggi peminatnya dengan 66.660," ujar Ida Fauziyah.

Berikut adalah urutannya:

1. Teknik make up natural (66.660 peminat)

2. Program belajar bahasa Inggris (55.136)

3. Pengenalan komputer, internet, email, dan MS Word (46.021)

4. Self make Up - make up untuk diri sendiri/teknik tata rias dasar (45.933)

5. Social media marketing (38.493)

6. Mengelola data numerik dengan Excel (31.004)

7. Youtube content creator (24.250)

8. Teknik every day make up/rias wajah sehari-hari (20.703)

9. Tata rias pengantin (16.809)

10. Kursus menjahit bersama Poppy Karim dan Sapta de Lucas (15.373).

"Jadi lebih banyak untuk kepentingan kompetensi diri meskipun kalau kita lihat persentase terbesar kedua adalah bahasa Inggris dan pengenalan komputer," kata Ida.

Dari 10 program di atas, sebenarnya yang terkait tata rias dan make up adalah tiga program. Jika ditotal, semua peserta pelatihan tata rias berjumlah 150.105.

Sumber: BeritaSatu.com