Harga Minyak Turun karena Pemulihan Permintaan Masih Berisko

Rabu, 17 Maret 2021 | 07:10 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak melemah pada Selasa (17/3/2021) memperpanjang penurunan menjadi 3 hari berturut-turut, karena meningkatnya stok di Amerika Serikat (AS) menambah risiko pemulihan permintaan setelah Jerman dan Prancis menghentikan vaksinasi Covid-19.

Harga minyak Brent turun 49 sen menjadi US$ $ 68,39 per barel, sedangkan minyak mentah AS WTI turun 59 sen, atau 0,9%, menjadi US$ 64,80 per barel.

Jerman, Prancis, dan Italia berencana menangguhkan suntikan Covid-19 AstraZeneca setelah laporan efek samping serius, meskipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan tidak ada kaitan pasti dengan vaksin tersebut.

Langkah ini menambah kekhawatiran lambannya vaksinasi di Uni Eropa, yang dapat menahan pemulihan ekonomi dari pandemi di salah satu wiilayah yang paling terdampak.

Pandemi telah membuat permintaan minyak meredup tetapi harga telah pulih ke tingkat sebelum krisis kesehatan global.

Di Amerika Serikat, stok juga meningkat karena badai salju bulan lalu yang menghentikan operasi penyulingan. Pasalnya, dibutuhkan waktu untuk kembali beroperasi sepenuhnya.

"Arah jangka pendek akan ditentukan oleh laporan inventaris mingguan AS," kata analis PVM dalam sebuah catatan.

Dia menambahkan penguatan dolar terhadap mata uang lain membebani harga minyak.

American Petroleum Institute, akan melaporkan stok minyak mentah pada Selasa, diikuti data resmi Departemen Energi pada Rabu (17/3/2021).

Persediaan minyak mentah meningkat 12,8 juta barel dalam pekan yang berakhir 5 Maret.

