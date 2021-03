Harga Emas Memudar karena Penguatan Dolar, Investor Pantau the Fed

Chicago, Beritasatu.com- Harga emas melemah pada perdagangan Selasa atau Rabu dinihari WIB (17/3/2021) karena penguatan dolar. Investor juga menunggu isyarat kebijakan dari pertemuan 2 hari bank sentral AS, Federal Reserve AS.

Harga emas di psar spot turun 0,2% menjadi US$ 1.729,21 per ons. Emas berjangka AS turun 0,1% menjadi US$ 1.727,20 per ons.

"Emas seharusnya menemukan bottom-nya, tetapi risiko besar adalah The Fed, dan jika Fed tidak menekan kembali pasar obligasi, Anda dapat melihat panic selling (penjualan) satu hari (dalam emas)," kata analis di OANDA., Edward Moya.

Pertemuan 2 hari Komite Pasar Terbuka Federal AS berakhir Rabu.

Bank sentral diperkirakan akan mengulangi janjinya mempertahankan suku bunga mendekati nol sampai perekonomian mencapai lapangan kerja penuh.

Sementara dolar AS naik 0,1%, meningkatkan biaya memegang emas dalam mata uang lain. Emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Imbal hasil Treasury AS yang lebih tinggi telah memudarkan daya tarik emas.

“Prospek teknis emas jangka pendek sangat bearish (meelmah)," kata analis senior Kitco Metals Jim Wyckoff.

Sementara Palladium melonjak 4,9% menjadi US$ 2.504,09 per ons setelah sebelumnya mencapai level tertinggi 1 tahun di US$ 2.520,31.

"Mengingat bahwa kekurangan paladium kemungkinan besar terjadi pada 2021, dan persediaan di atas tanah berada pada level terendah sejak 2003, setiap kekurangan akan berdampak besar pada harga," kata UBS dalam sebuah catatan.

Norilsk Nickel dari Rusia, produsen paladium terbesar di dunia, pada hari Selasa memangkas perkiraan produksinya pada 2021, dengan alasan komplikasi dengan dua tambang Siberia.

Sementara harga perak turun 1,2% menjadi US$ 25,95 per ons dan platinum melemah 0,2% menjadi US$ 1.210,50.

Sumber: CNBC