Pasar Cermati Kebijakan Pemerintah Selamatkan UMKM dari Impor

Rabu, 17 Maret 2021 | 11:41 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Para pelaku pasar pada Rabu (17/3/2021) mencermati kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masifnya penjualan produk impor yang ditawarkan melalui e-commerce, yang merugikan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam negeri.

Dalam audiensi yang digelar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemkop UKM), para pelaku usaha dalam negeri menyampaikan keluhan perihal potensi praktik cross border ilegal pada platform e-commerce yang berdampak buruk bagi pengusaha pemegang hak impor resmi dan UMKM lokal. Pasalnya produk asing ilegal yang dibanderol dengan harga murah dan palsu itu bisa mengancam penjualan produk lokal.

“Praktik ini menyebabkan banyaknya produk palsu dan ilegal di luar akun merchant resmi dengan harga yang jauh lebih murah beredar melalui e-commerce, karena tidak mengurus izin BPOM dan diduga tidak membayar pajak sesuai peraturan,” demikian riset Pilarmas Rabu (17/3/2021).

Cross border ilegal juga dapat merugikan negara karena barang-barang ini tidak dikenakan pajak sesuai aturan. Adapun barang-barang yang paling sering diimporkan secara ilegal yakni barang-barang kimia, kosmetik, hingga obat. Produk tersebut diimpor dan beredar tanpa izin melalui e-commerce.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM memastikan adanya perlindungan dengan kebijakan yang dituangkan dalam UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM juga telah resmi diundangkan. “PP tersebut kami nilai cukup krusial bagi pemerintah guna melindungi pelaku usaha dari persaingan harga yang tidak sehat,” jelas Pilarmas.

Adapun sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan peraturan perlindungan terhadap UMKM terkait produk yang masuk dari negara lain, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK/010/2019 yang menurunkan ambang batas bea masuk barang kiriman dari US$ 75 menjadi US$ 3. Saat ini, barang impor di atas US$ 3 dikenakan tarif pajak sebesar 17,5% yang terdiri dari bea masuk 7,5%, PPN 10%, dan PPh 0%.

BACA JUGA Gernas Bangga Buatan Indonesia Berdayakan UMKM Lokal

Pilarmas melanjutkan, praktik cross border ini dapat merugikan berbagai pihak apabila tidak segera ditangani dengan baik oleh pemerintah. Pengusaha akan mengalami kerugian karena produknya akan kalah bersaing dengan produk cross border ilegal yang harganya jauh lebih murah.

Di sisi lain, konsumen juga akan dirugikan karena keaslian produk cross border ilegal tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bisa berakibat fatal terhadap kesehatan serta keselamatan konsumen. Selain itu, ada potensi kehilangan pendapatan negara akibat tidak adanya penerimaan pajak dari produk cross border ilegal tersebut.

“Sehingga ketegasan dari pemerintah dan juga kesadaran pelaku usaha yang melakukan aktivitas tersebut diperlukan guna menjaga iklim usaha dalam negeri tetap dalam kondisi yang sehat,” kata Pilarmas.

Sumber: BeritaSatu.com