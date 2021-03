Bursa Asia dan Eropa Datar Jelang Rapat The Fed

Rabu, 17 Maret 2021 | 15:37 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Mayoritas Bursa Asia dan bursa Eropa bergerak datar pada perdagangan hari ini, Rabu (17/3/2021). Pelaku pasar menantikan risalah rapat the Federal Reserve.

Di Asia, Indeks Nikkei 225 Tokyo turun 0,02%, Indeks Komposit Shanghai turun 0,03%, Hang Seng Hong Kong naik 0,02%, S&P/ASX 200 turun 0,47%, Kospi turun 0,64%.

Di Eropa, Stoxx600 naik 0,03%, DAX Jerman naik 0,12%, FTSE Inggris naik 0,01%, CAC Prancis naik 0,01%, FTSE MIB Italia naik 0,23%.

The Fed akan mengumumkan proyeksi ekonomi dan tingkat suku bunga. Pasar mencari indikasi terkait kenaikan suku bunga yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2023 atau lebih cepat. The Fed diproyeksikan akan lebih optimistis soal pertumbuhan ekonomi setelah disetujuinya paket stimulus Covid-19 AS senilai US$ 1,9 triliun.

Selain the Fed, bank sentral Inggris dan bank sentral Eropa juga dijadwalkan akan melakukan pertemuan pada hari Kamis besok.

Pasar juga terus memantau perkembangan vaksin Astrazeneca di sejumlah negara, setelah adanya laporan penggumpalan darah di beberapa pasien. Swedia dan Lithuania menjadi dua negara yang akhirnya menghentikan sementara pemakaian vaksin Covid-19 Astrazeneca pada Selasa (16/3/2021). Sebelumnya, Prancis, Jerman, Italia, Denmark, Thailand, Bulgaria, Spanyol dan Portugal juga menghentikan sementara.

Sumber: CNBC.com