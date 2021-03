EP ID Holdings Pte Ltd Tambah Lagi Kepemilikan Saham di Centratama

Rabu, 17 Maret 2021 | 16:23 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — EP ID Holdings Pte Ltd menambah kepemilikan sahamnya di PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (CENT) sebesar 1,71 miliar saham.

Bersamaan dengan itu, harga saham Centratama Telekomunikasi Indonesia pada perdagangan hari ini (17/3/2021) ditutup di level Rp 230, menguat 4 poin (1,77%). Perseroan memiliki price to earning ratio (PER) turun 14,09 dengan market capital Rp 7,17 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Rabu (17/3) EP ID Holdings Pte Ltd telah membeli saham sebanyak 1,71 miliar saham. Transaksi ini telah dilakukan pada 10 Maret 2021.

EP ID Holdings Pte Ltd membeli saham Centratama Telekomunikasi Indonesia pada harga Rp 168 per unit. Dengan demikian, EP ID Holdings Pte Ltd telah melakukan transaksi senilai Rp 288 miliar.

“Transaksi ini dimaksudkan untuk investasi. Dengan adanya aksi ini, kini kepemilikan saham EP ID Holdings Pte Ltd di Centratama Telekomunikasi Indonesia mencapai 43,79% dengan jumlah saham 13,65 miliar unit,” tulis Corporate Secretary Centratama Telekomunikasi Indonesia, Wiwik Septriandewi.

Sebelumnya, EP ID Holdings Pte Ltd juga telah membeli saham perseroan sebesar 11,94 miliar saham dengan harga transaksi Rp 168 per unit. Transaksi ini membuat EP ID Holdings Pte Ltd mengucurkan dana hingga Rp 2 triliun. Aksi ini telah dilakukan pada 24 Februari 2021.

Lebih lanjut, perusahaan pengendali Centratama Telekomunikasi Indonesia yakni Clover Universal Enterprise Ltd sebelumnya juga membeli saham perseroan sebesar 1,91 miliar saham.

Clover Universal Enterprise Ltd membeli saham Centratama Telekomunikasi Indonesia pada harga Rp 168 per unit. Dengan demikian, perusahaan pengendali ini telah melakukan transaksi senilai Rp 321,74 miliar.

Di sisi lain, Centratama Telekomunikasi Indonesia telah memperoleh pinjaman sindikasi jumbo sebesar Rp 5,7 triliun dari tiga bank ternama yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Permata Tbk (BNLI).

Wiwik menjelaskan, dana dari fasilitas pinjaman ini akan digunakan oleh perseroan untuk pengembangan usaha perusahaan inti dan juga anak usahanya. “Sindikasi juga digunakan sebagai pembayaran kembali fasilitas pinjaman yang sudah ada,” jelasnya dalam keterangan resmi.

Dengan adanya fasilitas pinjaman tersebut anak-anak perusahaan perseroan akan memberikan jaminan berupa aset-asetnya kepada Bank sindikasi. Adapun perseroan menandatangani perjanjian sindikasi tersebut pada tanggal 24 Februari 2021.

Untuk diketahui beberapa perusahaan yang bernaung dalam Centratama Group terdiri dari PT Centratama Menara Indonesia, PT Mac Sarana Djaya, PT Fastel Sarana Indonesia dan PT Network Quality Indonesia.

Sumber: BeritaSatu.com