Penjualan Menurun, Laba Pelat Timah Nusantara Naik Tipis

Jakarta, Beritasatu.com — PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) meraih penjualan sepanjang tahun 2020 sebesar US$ 144,72 juta, menurun 11,25% dibandingkan periode sama akhir tahun 2019 yang tercatat sebesar US$ 163,08 juta.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, Rabu (17/3/2021), beban pokok penjualan mengalami penurunan menjadi US$ 134,94 juta atau turun 11,53% dari sebelumnya US$ 152,54 juta. Alhasil laba bruto perseoan diperoleh sebesar US$ 9,78 juta atau turun 7,17% dari semula US$ 10,53 juta.

Laba sebelum pajak juga mengalami penurunan sebesar 6,80% menjadi US$ 3,63 juta dari perolehan pada akhir tahun 2019 yang memperoleh sebesar US$ 3,89 juta. Namun demikian, laba bersih tahun berjalan mengalami peningkatan 1,39% menjadi US$ 2,71 juta dari sebelumnya US$ 2,68 juta.

Secara total aset, perseroan per 31 Desember 2020 meraih sebesar Rp 131,92 juta, mengalami penurunan 13,02% dari 31 Desember 2019 yakni Rp 151,68 juta. Sedangkan total liabilitas sebesar Rp 83,54 juta, turun 21,22% dari semula Rp 106,04 juta dan total ekuitas naik 6,01% menjadi Rp 48,38 juta dari sebelumnya Rp 45,63 juta.

Sebelumnya, perseroan telah menyiapkan strategi bertahan di tengah pandemi, salah satunya peningkatan efisiensi pada pemakaian timah sebagai langkah menekan biaya produksi dan terapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnisnya.

Direktur Pelat Timah Nusantara, Jetrinaldi menjelaskan, dalam efisiensi tersebut perseroan akan melakukan sejumlah penekanan biaya produksi dengan mengoptimalkan penggunaan timah sebagai bahan baku sehingga angka kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) tidak terlalu besar.

"Sebelum adanya pandemi kami memproyeksikan penggunaan capital expenditure sebesar US$ 4,8 juta pada tahun 2020, namun dengan dengan adanya pandemi ini kami perkirakan kurang dari 25% yang dapat terealisasi hingga akhir tahun 2020 sebagai dampak dari pemangkasan biaya,” jelasnya kepada Investor Daily.

Kendati demikian Pelat Timah Nusantara berkomitmen untuk terus mempertahankan market share di atas 60% sebagai produsen tunggal di pasar domestik terutama pada sektor tinplate makanan dan minuman. Berdasarkan data perseroan saat ini Pelat Timah Nusantara memiliki kapasitas produksi hingga 160.000 ton.

“Sementara kebutuhan dalam negeri lebih dari 200.000 ton, dan sisanya sekitar 35% kebutuhan itu diimpor, sehingga peluang kami berkembang masih cukup besar," kata dia.

