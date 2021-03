Tokocrypto Catat Transaksi US$ 25 Juta Per Hari

Rabu, 17 Maret 2021 | 22:00 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– Perkembangan aset kripto di Indonesia cukup masif setidaknya sejak tahun 2017 hingga sekarang. Hal itu tampak dari volume transaksi perdagangan harian yang dicatatkan Tokocrypto, senilai US$ 25 juta per kuartal I 2021.

“Transaksinya sudah sampai US$ 25 juta, tapi somedays kita itu bisa sampai US$ 65 juta dan itu buat kami luar biasa sekali,” kata COO Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda atau yang akrab disapa Manda dalam media visit secara virtual dengan BeritaSatu Media Holdings, Rabu (17/3/2021).

Tokocrypto yang didirikan pada Juni 2017 lalu, sudah memiliki pengguna yang teregistrasi 200.000 per Maret 2021. Dari jumlah tersebut, 30.000 merupakan trader aktif secara mingguan. “Sejak diluncurkan Oktober 2020, mobile apps Tokocrypto telah diunduh lebih dari 185.000 dengan pertumbuhan komunitas 200% secara tahunan,” tambahnya.

Manda menyampaikan, perkembangan aset kripto di Indonesia luar biasa pesatnya. Hal itu tak terlepas dari lima faktor pendukung yakni populasi penduduk Indonesia terbesar ke-4 di dunia yakni 270 juta jiwa, badan khusus dan regulasi yang melindungi pedagang maupun pelanggan aset virtual mengenai aset kripto, ketertarikan milenial kepada inovasi teknologi, penetrasi smartphone yang didukung jaringan internet serta besarnya peluang pada era ekonomi terbuka.

Di sisi lain, ada faktor lain yang mendukung Indonesia untuk memiliki kesempatan untuk tumbuh pesat dibanding negara lain yakni, masih tingginya persentase orang dewasa di Indonesia yang belum tersentuh fasilitas keuangan dan konsekuensi pandemi Covid-19.

Adapun, jumlah pemain kripto di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai sekitar 11% dari total jumlah penduduk atau sebanyak 2,7 juta. Di mana, 200.000 di antaranya berada di Tokocrypto. "Aset kripto agresif mulai tahun 2017 sampai sekarang. Angkanya eksponensial dan sempat sentuh 4 juta orang. Bahkan, di 2019 sebenarnya angka kita overlapping dari investor yang ada di capital market. Tapi, karena di 2020 capital market booming, jadi dia menyalip lagi,” kata Manda.

Kendati demikian, menurutnya ada beberapa tantangan yang dihadapi para pedagang aset kripto di Indonesia, khususnya edukasi mengenai fluktuasi harga aset kripto atau aset virtual tertentu. Untuk itu, pada 20 Maret 20201, Tokocrypto menggelar Indonesia Blockchain Week (IBW) bekerja sama dengan BSC Summit dan mengundang puluhan pelaku industri internasional dengan topik salah satunya terkait adopsi CeDefi di Indonesia.

Terkait harga Bitcoin yang merupakan aset kripto paling banyak diperdagangkan dan dijuluki sebagai the king of cryptocurrency, Teguh memprediksi angkanya bisa kembali ke posisi US$ 20.000. "Jangan beli bitcoin dulu, bitcoin kami perkirakan akan sentuh US$ 20.000 lagi, sekarang lagi di level US$ 55.000, kemarin sempat US$ 60.000. Walaupun US$ 20.000 dia akan bounce up lagi keatas,” sebutnya.

Manda mengatakan harga bitcoin yang terus melambung jadi pendorong peningkatan perdangangan aset kripto. Peningkatan ini dikatakannya bukan hanya sekedar tren semata. “Prospek tahun ini masih akan terus alami penambahan. Pertumbuhan ini bukan hanya tren atau alternatif karena orang-orang mulai sadar akan pentingnya investasi untuk jangka panjang,” kata Manda.

Sementara Tokocrypto kini tengah mengembangkan proyek ambisius yakni inisiatif Decentralized Finance (DeFi) melalui Toko Token (TKO). Inisiatif DeFi tersebut secara resmi sudah diluncurkan di pembukaan acara Indonesia Blockchain Week 2020, Agustus lalu.

Sumber: BeritaSatu.com