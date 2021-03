Bursa Eropa Ditutup Melemah, Saham VW dan BMW Melonjak

Kamis, 18 Maret 2021 | 05:20 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com- Bursa Eropa ditutup melemah pada Rabu (17/3/2021) karena investor global menunggu hasil pertemuan terakhir bank sentral AS, the Federal Reserve (the Fed).

Pan-European Stoxx 600 index ditutup turun 0,4%, dengan saham pertambangan melemah 1,9% memimpin penurunan. Sementara otomotif terus rally, naik 3,1%.

Investor menunggu hasil pertemuan kebijakan 2 hari the Fed. Bank sentral AS akan merilis perkiraan suku bunga dan proyeksi ekonomi baru. Pejabat bank sentral berharap menaikkan suku bunga sebelum 2023.

The Fed diharapkan melihat ada pertumbuhan kuat sehingga akan melonggarkan kebijakan. Apalagi pemerintah AS memberi stimulus federal sebesar US$ 1,9 triliun. Investor juga akan mendengar dari Ketua Jerome Powell, yang kemungkinan akan berpengaruh pada pasar saham dan obligasi, meskipun tidak mungkin memberikan rinciannya.

Wall Street dibuka di wilayah negatif pada Rabu menjelang pernyataan Powell. Saham teknologi memimpin karena kenaikan imbal hasil obligasi menghantam sektor ini.

Selama perdagangan sore di Eropa, imbal hasil Treasury AS bertenor 10 tahun naik tajam pada 1,6762%.

Penangguhan vaksin

Harga minyak juga menjadi fokus setelah turun pada Selasa, karena pedagang khawatir pemulihan permintaan bahan bakar. Hal itu terjadi setelah banyak negara Eropa menangguhkan penggunaan vaksin dari Universitas Oxford dan Astrazeneca. Hal ini menyiratkan pemulihan ekonomi akibat pandemi berpotensi tertunda.

Para ahli memperingatkan bahwa penangguhan, karena kekhawatiran laporan pembekuan darah di beberapa kasus orang yang telah divaksinasi. Organisasi Kesehatan Dunia dan Badan Obat Eropa sedang melakukan tinjauan keamanan vaksin.

Sementara kinerja emiten Rabu datang dari Munich Re. Saham BMW naik 6,2% setelah perusahaan memproyeksi pertumbuhan laba yang signifikan tahun ini. Sedangkan saham Volkswagen melanjutkan kenaikan pada Selasa sehingga bertambah 11% memimpin Stoxx 600. VW memperkirakan pengiriman dan pertumbuhan pendapatan pada varian utama pada tahun 2021.

Adapun perusahaan listrik Austria Verbund turun 7,9% setelah memperkirakan penurunan laba untuk tahun 2021.

