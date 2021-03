Dow Tembus Rekor di Atas 33.000 karena Proyeksi the Fed

Kamis, 18 Maret 2021 | 05:38 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street melonjak pada Rabu (18/3/2021) setelah bank sentral AS, Federal Reserve (the Fed) mengatakan tidak akan menaiikan suku bunga hingga 2023 dan akan membiarkan inflasi berjalan dari biasanya untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan optimal.

Dow Jones Industrial Average naik 189,42 poin, atau 0,6%, menjadi 33.015,37, menandai pertama kalinya ditutup di atas ambang batas 33.000. S&P 500 yang sempat melemah 0,7% berhasil naik 0,3% ke rekor penutupan tertinggi 3.974,12. Nasdaq Composite naik 0,4% pada 13.525,20.

The Fed memperkirakan suku bunga acuan tetap mendekati nol untuk 2 tahun ke depan. Bank sentral meningkatkan prospek ekonomi yang mencerminkan ekspektasi pemulihan lebih kuat. Produk domestik bruto (PDB) diharapkan tumbuh 6,5% pada 2021 sebelum mendingin di tahun-tahun berikutnya.

Ekspektasi inflasi inti juga bergerak lebih tinggi, dimana komite saat ini mengharapkan kenaikan 2,2% tahun ini yang diukur dari pengeluaran konsumsi pribadi. Tujuan bank sentral adalah menjaga inflasi pada 2% dalam jangka panjang.

"Kedengarannya seperti skenario yang sempurna bagi investor, anda melihat respons pasar terhadap pandangan yang sangat optimistis ini," kata Kepala Strategi Investasi State Street Global Advisors, Michael Arone.

Kebijakan moneter akan tetap akomodatif terlepas dari apa yang terjadi dengan suku bunga, inflasi, dan harga aset. Ketua Fed Jerome Powell mengatakan dalam konferensi pers bahwa Fed perlu melihat pergerakan berkelanjutan inflasi di atas 2% sebelum mempertimbangkan perubahan kebijakan saat ini.

“Kami berharap akan membuat kemajuan lebih cepat di pasar tenaga kerja dan inflasi seiring berjalannya tahun karena kemajuan vaksin, dan dukungan fiskal," kata Powell.

Adapun imbal hasil Treasury 10 tahun mencapai level tertinggi hari ini setelah proyeksi the Fed, naik 2 basis poin menjadi 1,64%. Di awal sesi, suku bunga acuan melonjak menjadi 1,689%, mencapai level tertinggi sejak akhir Januari 2020.

Sumber: CNBC