Pernyataan The Fed Ini Buat Pasar Segar Kembali

Kamis, 18 Maret 2021 | 11:14 WIB

Oleh : Muhammad Nabil Alfaruq / WBP

Jakarta, Beritasatu.com— Bank sentral AS, The Federal Reserve atau The Fed telah merilis pernyataan mengenai perekonomian 2021. The Fed juga mengumumkan kebijakan suku bunga.

Dalam riset harian Kiwoom Sekuritas, Kamis (18/3/2021), dikutip dari Reuters, perekonomian AS tengah menuju pertumbuhan terkuatnya dalam kurun waktu hampir 40 tahun. Namun pembuat kebijakan bank sentral berjanji untuk tetap bertahan pada kebijakan moneter longgar, yang memungkinkan suku bunga rendah dan aksi gelontoran likuiditas di pasar, berlanjut. "Bank sentral optimistis PDB AS bisa mencapai 6,5% tahun ini," demikian riset Kiwoom.

Hal tersebut berkat stimulus fiskal federal besar-besaran US$ 1,9 triliun yang digagas Presiden AS Joe Biden dan ditandatangani minggu lalu. Sebelumnya akhir 2020, Kongres juga telah menyetujui bantuan senilai US$ 900 miliar. Stimulus ini diharap dapat menopang bisnis, meningkatkan perekrutan tenaga kerja dan mendorong pengeluaran.

Pertumbuhan ekonomi cepat AS ini akan disertai kenaikan inflasi 2,4%. Namun sebagian pejabat The Fed tidak berharap adanya kenaikan suku bunga acuan sampai 2023.

Untuk diketahui, The Fed masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi di 2022 dan 2023 hanya 3,3% dan 2,2%. Pengangguran mulai membaik, turun menjadi 4,5% dari 6,2%. Namun belum ada sinyal angkanya kembali seperti sebelum pandemi menyerang.

Prediksi tersebut direspons positif oleh bursa. Saham AS mengakhiri hari lebih tinggi, dengan indeks S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average ditutup pada rekor tertinggi. Imbal hasil Treasury AS di ujung kurva yang lebih panjang tetap tinggi. Sementara imbal hasil utang jangka pendek turun.

