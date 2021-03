Bursa Asia dan Eropa Sambut Positif Pernyataan the Fed

Kamis, 18 Maret 2021 | 15:43 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Mayoritas bursa Asia dan Eropa bergerak menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (18/3/2021), menyusul pernyataan optimistis bank sentral AS atau the Federal Reserve terkait pertumbuhan ekonomi dan suku bunga.

Pada penutupan bursa Asia, indeks Nikkei 225 Jepang naik 1,01%, Indeks Komposit Shanghai naik 0,51%, Hang Seng Hong Kong naik 1,28%, S&P/ASX 200 Australia turun 0,73%, dan Kospi Korsel naik 0,61%.

Pada pembukaan pasar modal Eropa, Stoxx 600 naik 0,29%, DAX Jerman naik 0,9%, FTSE Inggris turun 0,02%, CAC Prancis naik 0,07%, FTSE MIB Italia naik 0,4%.

The Fed memperkirakan suku bunga acuan tetap mendekati nol untuk 2 tahun ke depan. Bank sentral meningkatkan prospek ekonomi yang mencerminkan ekspektasi pemulihan lebih kuat. Produk domestik bruto (PDB) diharapkan tumbuh 6,5% pada 2021 sebelum mendingin di tahun-tahun berikutnya.

Hal tersebut berkat stimulus fiskal federal besar-besaran US$ 1,9 triliun yang digagas Presiden AS Joe Biden dan ditandatangani minggu lalu. Sebelumnya akhir 2020, Kongres juga telah menyetujui bantuan senilai US$ 900 miliar. Stimulus ini diharap dapat menopang bisnis, meningkatkan perekrutan tenaga kerja dan mendorong pengeluaran.

Ekspektasi inflasi inti juga bergerak lebih tinggi, di mana komite saat ini mengharapkan kenaikan 2,2% tahun ini yang diukur dari pengeluaran konsumsi pribadi. Tujuan bank sentral adalah menjaga inflasi pada 2% dalam jangka panjang.

Pelaku pasar Eropa menantikan hasil rapat Bank of England. Pasar memprediksi bank sentral tersebut tidak akan merubah kebijakan. Investor juga menantikan hasil kajian European Medicines Agency (EMA) terkait keamanan vaksin Astrazeneca.

Sumber: CNBC.com