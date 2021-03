Rights Issue Rp 1,6 T, BRM Dapat Lampu Hijau OJK

Kamis, 18 Maret 2021 | 19:37 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan rights issue dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam keterangan resmi perusahaan, investor relations BRM Herwin W. Hidayat, hari ini, Kamis (18/3/2021) mengatakan BRM akan menerbitkan saham baru sebanyak 22,9 miliar saham di harga Rp 70 per saham, sehingga, nilainya mencapai Rp 1,6 triliun.

Setiap pemilik 400 saham BRMS memiliki hak untuk membeli 129 saham baru yang diterbitkan. Sebanyak 250 saham baru juga akan melekat 267 waran. Setiap satu pemilik waran berkesempatan membeli satu saham BRMS, juga di harga Rp 70 per waran.

Tanggal cum date adalah pada 26 Maret 2021 (pasar reguler dan negosiasi) dan 30 Maret 2021 (pasar tunai). Tanggal ex date adalah 29 Maret 2021 (pasar reguler dan negosiasi) dan 31 Maret 2021 (pasar reguler dan negosiasi). Recording date pada 30 Maret 2021. Tanggal eksekusi rights issue pada 1-9 April 2021.

Dua standby buyers siap menyerap saham baru yang tidak terserap pemegang saham. Standby buyer pertama siap meneyerap hingga 6,22 miliar lembar saham (27%) dan standby buyer kedua siap menyerap 16,68 miliar lembar (73%).

Dana akan digunakan untuk:

1. Sebanyak US$ 48 juta untuk membangun pabrik baru pengolahan bijih emas dengan kapasitas 4.000 ton per hari di Palu.

2. Sebanyak US$ 23 juta untuk pengeboran empat prospek tambang emas di Palu.

3. Sebanyak US$ 5,25 juta untuk pengeboran dua prospek tambang emas di Gorontalo.

4. Sebanyak US$ 29 juta untuk membayar sisa pinjaman pembangunan pabrik pengolahan emas pertama berkapasitas 500 ton per hari di Palu yang sudah beroperasi sejak Februari 2020.

5. Sisanya akan digunakan untuk menambah modal kerja.

Sumber: BeritaSatu.com