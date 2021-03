Sri Mulyani: Batam Logistic Ecosystem Tingkatkan Kualitas Layanan Logistik

Kamis, 18 Maret 2021 | 20:48 WIB

Oleh : Herman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Guna menciptakan iklim usaha yang lebih baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah meresmikan Batam Logistic Ecosystem (BLE) yang merupakan bagian dari NLE (National Logistics Ecosystem). Beberapa layanan yang sudah dapat dimanfaatkan di dalam BLE saat ini adalah layanan pemesanan kapal, layanan pemesanan trucking sampai dengan proses pembayarannya. Pelayanan ini juga akan berkembang ke depanya dengan menambah layanan-layanan baru seperti warehouse, depo, dan lainnya.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, sebagai upaya perbaikan, penyederhanaan proses bisnis, penataan infrastruktur logistik, dan harmonisasi kebijakan fasilitasi dalam suatu ekosistem logistik BLE, dibutuhkan kolaborasi baik antar kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah maupun dunia bisnis.

"Kolaborasi antara kementerian lembaga serta dunia bisnis menjadi sangat penting, dan ini perlu kita rintis. Sistem yang sedang dibangun ini adalah platform untuk kolaborasi,” kata Sri Mulyani saat peresmian Batam Logistic Ecosystem (BLE) di Batam yang juga disiarkan secara virtual, Kamis (18/3/2021).

Menkeu menyampaikan, pengimplementasian BLE akan menciptakan efisiensi, transparansi dan peningkatan kualitas layanan melalui kompetisi yang sehat, menggiring behavior customer proses bisnis logistik untuk masuk ke era digital, serta mempercepat proses logistik di Batam, sehingga akan mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh pengguna jasa dalam layanan Ship to Ship/Floating Storage Unit.

“Presiden selalu menekankan kepada kita semua, negara sekarang bukan yang kuat yang akan memenangkan persaingan, bukan yang besar yang memenangkan persaingan, tetapi yang cepat yang memenangkan persaingan. This is what the speed all about. Kecepatan menjadi sangat penting,” ujar Menkeu.

Sumber: BeritaSatu.com