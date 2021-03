Emas Tertekan Lonjakan Imbal Hasil Obligasi

Jumat, 19 Maret 2021 | 06:00 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun pada perdagangan Kamis atau Jumat pagi WIB (19/3/2021) karena lonjakan imbal hasil obligasi AS dan penguatan dolar mendorong daya tarik emas. Sementara paladium melonjak sebanyak 7% karena prospek permintaan yang kuat di tengah kekhawatiran gangguan pasokan.

Harga emas di pasar spot turun 0,7% menjadi US$ 1,732,99 per ons setelah menyentuh level tertinggi 1 Maret di US$ 1,755.25. Sementara emas berjangka AS ditutup naik 0,3% menjadi US$ 1.732,50.

Acuan imbal hasil Treasury AS bertenor 10 tahun melonjak di atas 1,74% untuk pertama kalinya sejak Januari 2020, sementara dolar menguat 0,5%.

Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada Rabu mengulangi janjinya mempertahankan suku bunga mendekati nol dalam upaya pemulihan ekonomi pada jalurnya bahkan jika inflasi melewati target 2% tahun ini.

“Komentar Powell kemarin tentang suku bunga sangat mendukung emas, tetapi di sisi lain fakta bahwa imbal hasil 10 tahun terus meningkat telah membatasi emas,” kata analis RJO Futures, Bob Haberkorn.

Beberapa investor memandang emas sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang lebih tinggi yang dapat mengikuti langkah-langkah stimulus, tetapi imbal hasil Treasury yang lebih tinggi menumpulkan daya tarik komoditas yang tidak memberikan hasil, seperti emas.

Sementara paladium naik 3,6% menjadi US$ 2.662,17, setelah sebelumnya mencapai level tertinggi sejak Februari 2020 di US$ 2.755,18.

Nornickel Nickel Rusia, produsen utama paladium, memangkas perkiraan produksi 2021 pada Selasa karena genangan air di dua tambang Siberia. “Setiap gangguan pasokan, terutama dari produsen utama, berdampak di pasar seiring ekspektasi lebih banyak permintaan dari sektor otomotif,” kata Haberkorn dari RJO Futures.

Adapun platinum naik 0,4% menjadi US$ 1.218,23 dan perak berkurang 0,4% menjadi US$ 26,22.

