Anjlok 7%, Harga Minyak Terburuk Sejak September

Jumat, 19 Maret 2021 | 06:24 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak tenggelam untuk hari kelima berturut-turut pada Kamis atau jumat pagi WIB (19/3/2021) karena penguatan dolar, peningkatan persediaan minyak mentah dan bahan bakar AS serta beban pandemi Covid-19.

Minyak mentah Brent turun 6,94% menjadi US$ 63,28 per barel. Minyak AS WTI turun 7,12%, atau US$ 4,60, ke US$ 60 per barel.

"Perkembangan jangka pendek yakni tersendatnya vaksinasi dan persediaan minyak AS yang meningkat menjadi sentimen negatif, tetapi prospek minyak jangka panjang masih menggembirakan," kata analis PVM Oil Associates, Tamas Varga.

Sementarapertemuan Federal Reserve AS kemarin kaa dia, memberikan mendorong bursa saham. "Pertumbuhan ekonomi AS telah direvisi naik, sementara pengangguran diperkirakan menurun," kata dia.

Penguatan signifikan dolar setelah pertemuan Fed juga mendorong aksi jual minyak.

Adapun data pemerintah pada Rabu (17/3/2021) menunjukkan persediaan minyak mentah AS meningkat selama 4 minggu berturut-turut setelah cuaca dingin yang parah memaksa penutupan di kilang di selatan.

Persediaan minyak mentah AS naik 2,4 juta barel pekan lalu, Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mengatakan pada Rabu, sehari setelah American Petroleum Institute (API) memperkirakan penurunan 1 juta barel.

Varga menambahkan pasar akan menunggu data manufaktur AS minggu depan untuk panduan kesehatan ekonomi terbesar dunia itu.

Sementara perlambatan beberapa program vaksinasi dan pembatasan aktivitas untuk mengendalikan virus corona telah menurunkan ekspektasi pemulihan penggunaan bahan bakar.

Inggris pada Kamis mengatakan peluncuran vaksi akan lebih lambat dari yang diharapkan dalam beberapa minggu mendatang. Namun mengharapkan pengiriman meningkat mulai Mei.

Sejumlah negara Eropa telah menghentikan penggunaan vaksin AstraZeneca karena kekhawatiran efek samping, meskipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan Eropa harus terus menggunakan vaksin tersebut.

Sumber: CNBC