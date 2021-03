Mendag Apresiasi Tren Positif Neraca Perdagangan Berlanjut

Jumat, 19 Maret 2021 | 10:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi megapresiasi neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2021 kembali mengalami surplus sebesar US$ 2 miliar dan melanjutkan tren positif bulanan yang terjadi sejak Mei 2020. Surplus perdagangan ini disumbang neraca nonmigas sebesar US$ 2,44 miliar dan defisit neraca migas sebesar US$ 0,44 miliar.

Seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, pada Jumat (19/3/2021) komoditas penyumbang surplus, antara lain bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, besi dan baja, karet dan produk dari karet, serta alas kaki. Sementara itu, negara-negara mitra dagang utama Indonesia, seperti Amerika Serikat, Filipina, India, Malaysia, dan Belanda menyumbang surplus nonmigas terbesar selama Februari 2021 mencapai US$ 2,6 miliar.

“Surplus neraca perdagangan Indonesia Februari 2021 lebih baik dibanding periode Februari 2019, yang surplus sebesar US$ 0,32 miliar, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan Februari 2020. Selain itu, surplus pada Februari 2021 menunjukkan perbaikan neraca perdagangan dikarenakan terjadi kenaikan ekspor, yang lebih tinggi dibandingkan impor,” kata Mendag.

Secara kumulatif, lanjutnya, neraca perdagangan selama periode Januari hingga Februari 2021 terjadi surplus US$ 3,96 miliar, melebihi surplus perdagangan periode Januari - Februari 2020 yang hanya mencapai US$ 1,88 miliar.

Surplus perdagangan pada sektor nonmigas sebesar US$ 5,08 miliar pada Januari - Februari mampu menutupi defisit perdagangan migas yang sebesar US$ 1,11 miliar. Sementara itu, kinerja ekspor Indonesia pada Februari 2021 adalah US$ 15,27 miliar, naik 8,56% dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/YoY). Hal ini karena ekspor nonmigas Februari 2021 meningkat 8,67%. Bahkan, nilai ekspor nonmigas pada Februari 2021 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama selama 12 tahun terakhir.

Mendag mengatakan, kinerja ekspor Februari 2021 terkoreksi sebesar 0,19% jika dibandingkan Januari 2021 (month-on-month/MoM). Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan ekspor sektor migas sebesar 2,63% (MoM) dan penurunan ekspor nonmigas sebesar 0,04% (MoM).

“Meskipun kinerja ekspor Februari 2021 terkontraksi, namun terdapat beberapa produk ekspor nonmigas Indonesia yang mengalami peningkatan signifikan karena masih ditunjang kenaikan harga komoditas internasional. Produk ekspor yang mengalami peningkatan harga internasional adalah komoditas perkebunan seperti minyak kelapa sawit, karet dan produk dari karet, serta komoditas pertambangan seperti timah dan tembaga,” jelas Mendag.

Ia menambahkan, ekspor nonmigas Indonesia ke kawasan pasar negara berkembang (emerging markets) dan ekonomi berkembang (developing economies) juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. “Pada Februari 2021, ekspor nonmigas ke kawasan Asia Tengah meningkat sebesar 84,29% (MoM), diikuti kawasan Amerika Tengah sebesar 39,05% (MoM), dan Asia Barat sebesar 37,04 persen (MoM). Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar ekspor nonmigas mulai terdiversifikasi,” jelasnya.

Mendag mengungkapkan, pada periode Januari - Februari 2021, ekspor seluruh sektor mengalami peningkatan. Peningkatan ekspor tertinggi terjadi pada sektor pertambangan yang naik 12,2% (YoY), diikuti kenaikan ekspor sektor industri sebesar 10,3%, dan sektor pertanian naik 8,8%. Sedangkan ekspor sektor migas naik 7,6%.

Secara keseluruhan peningkatan ekspor nonmigas selama periode Januari – Februari 2021 juga dipicu meningkatnya ekspor ke 10 negara utama. Peningkatan ekspor nonmigas tertinggi terjadi ke pasar Tiongkok dengan pertumbuhan sebesar 50,5%, diikuti Pakistan yang naik 33,6%, dan Australia naik 32,3%.

