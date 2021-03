Relaksasi Modal Perbankan Disetop, Wall Street Melemah

Sabtu, 20 Maret 2021 | 06:43 WIB

New York, Beritasatu.com - Dow Jones Industrial Average ditutup melemah pada perdagangan Jumat (19/3/2021). Bank sentral AS (the Federal Reserve) memutuskan untuk tidak memperpanjang kebijakan relaksasi modal (Supplementary Leverage Ratio/SLR), sehingga sektor keuangan di Wall Street terkoreksi.

Dow Jones Industrial Average turun 0,71%, S&P 500 turun 0,06%, dan Nasdaq naik 0,76%. Dalam sepekan terakhir, Dow dan S&P 500 masing-masing terkoreksi 0,5% dan 0,8%. Nasdaq juga turun 0,8%.

The Fed pada hari Jumat (19/3/2021), mengatakan mereka tidak akan meneruskan relaksasi rasio pencadangan modal. Kebijakan era pandemi ini dimaksudkan supaya perbankan lebih gencar memberikan pinjaman. Keputusan the Fed dinilai mengecewakan oleh para pelaku pasar.

Sektor perbankan terkena aksi jual. JPMorgan dan Goldman Sachs turun lebih dari 1%, Wells Fargo minus 2,9%, Bank of America turun 1%.

Sementara yield Treasury 10 tahun naik ke 1,73%, mendekati angka tertinggi dalam 14 bulan terakhir.

Saham FedEx naik 6% pada Jumat setelah mengumumkan laporan keuangan yang lebih baik dari ekspektasi. Nike turun 4% setelah laporan keuangan mereka mengecewakan. Visa turun 6,2% di bawah sentimen investigasi persaingan usaha.

