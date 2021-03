Kolaborasi Pertamina dan BNI Berdayakan UMKM Lewat Pertashop

Sabtu, 20 Maret 2021 | 20:34 WIB

Oleh : Amrozi Amenan / FER

Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) Arya Suprihadi, Direktur Bisnis UMKM BNI Muhammad Iqbal, perwakilan Pemda setempat dan pelaku UMKM pada peresmian Pertashop di Pesawaran, Lampung, Jumat, 19 Maret 2021. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Pertamina meresmikan Pertashop di Pesawaran, Lampung, dalam Program Quick Win. Pertamina sinergi dengan BNI yang memberikan fasilitas pembiayaan bagi pengusaha daerah ataupun UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebagai bentuk pemberdayaan UMKM dan ekonomi desa.

Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Arya Suprihadi mengatakan, salah satu tugas Pertamina adalah memastikan ketahanan energi di seluruh wilayah di Indonesia sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat salah satunya melalui Pertashop yang merupakan bagian dari Program One Village One Outlet (OVOO) untuk mewujudkan energi berkeadilan.

"Seluruh masyarakat berhak menikmati energi berkualitas. Melalui program Quick Win dan Pertashop masyarakat tidak hanya dapat mengakses energi dengan mudah tanpa harus menempuh jarak yang jauh, namun memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat, UMKM, dan seluruh calon mitra lainnya untuk berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan energi negeri,” ujar Arya, Sabtu (20/3/2021).

Sebagai lembaga penyalur resmi berskala kecil milik Pertamina, Pertashop memiliki standar kualitas, operasional, dan harga yang sama. Karena itu, masyarakat sebagai konsumen tidak perlu khawatir akan kualitas dan harga produknya, dan bagi calon mitra, yakni pengusaha daerah ataupun UMKM tidak perlu khawatir pasokan dan prosedur operasional pelayanan yang akan diberikan karena semuanya akan melalui pelatihan.

"Saat ini sudah 1.371 Pertashop yang beroperasi di seluruh Indonesia. Harapannya, Pertashop dapat mempermudah aktivitas masyarakat sekaligus memberdayakan masyarakat diwilayah sekitar sehingga dampak kehadiran Pertashop tidak hanya dalam memudahkan akses energi, tetapi juga turut meningkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat di daerah tersebut,” kata Arya.

Sementara itu, Direktur Bisnis UMKM BNI, Muhammad Iqbal mengatakan BNI dan Pertamina saat ini mengimplementasikan Program Quick Win dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan UMKM melalui Program Pertashop.

"Pertashop merupakan potensi untuk memberdayakan nasabah BNI terkhusus masyarakat di desa dan UMKM sekaligus memastikan ketersediaan energi diseluruh wilayah di Indonesia. Memfasilitasi hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi komitmen BNI untuk mendorong perekonomian nasional di tengah kondisi pandemi,” kata Iqbal.

Ia berharap, kerja sama dengan Pertamina ini bisa terus berkembang. Sehingga, dampak positifnya akan makin cepat dirasakan masyarakat.

"Tentu kita ingin berkembang. Selain makin banyak masyarakat yang kebutuhan energinya terlayani dengan baik, makin banyak pula UMKM dan ekonomi desa yang diberdayakan dalam prosesnya. Mudah-mudahan Pertashop yang kita resmikan pada kesempatan ini dan Pertashop-Pertashop lainnya juga selalu memberikan manfaat positif bagi masyarakat,” tutup Iqbal.

